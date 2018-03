¿Caída de “el Indio” abre posibilidad de sometimiento de “los Urabeños”?

Las autoridades colombianas dieron un nuevo golpe a las estructuras del Clan del Golfo con la neutralización este miércoles de Aristides Manuel Meza Páez, alias ‘el Indio’, tercer cabecilla de la organización y uno de los hombres de confianza de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, por quien ofrecen hasta 3000 millones de pesos por información.

‘El Indio’ era el encargado de la coordinación de envíos de droga por la Costa Pacífica hacia Centroamérica y Estados Unidos, a través de Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala, y el jefe de finanzas de la organización al margen de la ley.

Meza Páez fue abatido en el corregimiento de Tierradentro, municipio de Montelíbano (Córdoba), hizo parte de las filas criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y posteriormente se enlistó en la organización, que hoy cuenta con un poco menos de 2500 hombres armados ubicados en diferentes partes del territorio nacional, según datos del Ministerio de Defensa.

Este se convierte en el cuarto golpe que propinan las autoridades en menos de un año, a través de la operación ‘Agamenón II, donde las cuatros bajas hacen parte de la estructura de mando de la organización comandada por alias ‘Otoniel’, quien es el mayor objetivo de la Fuerza Pública.

En julio de 2017 fue abatido Efrén Vargas Gutiérrez, alias ‘Culo de Toro’; en agosto fue dado de baja Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’; y, posteriormente, en noviembre fue abatido Luis Orlando Padierma, alias ‘Inglaterra’.

La lupa de las autoridades continúa sobre alias ‘Otoniel’, máximo líder la organización; el segundo al mando Carlos Antonio Moreno Tuberquina, alias ‘Nicolás’; y José Emilson Córdoba, alias ‘El Negro Perea’, que con la muerte de ‘El Indio’ pasaría a ser el tercero al mando de esta estructura delincuencial.

De acuerdo con las autoridades, los próximos cabecillas de la organización podrían ser alias ‘Raulito’, ‘Chiquito Malo’, ‘Marihuano’, ‘Samuel’ y ‘Raúl’, quienes, según la Policía Nacional, se convertirían en hombres de valor dentro de la estructura de mando del Clan del Golfo.

Según las autoridades, en los primeros tres meses del año se han realizado 65 operaciones, las cuales dejan hasta el momento 103 capturados, 8 bajas, más de 18 toneladas de cocaína incautadas, así como 41 armas de fuego.

¿Qué viene?

El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, consideró que con los últimos golpes que ha propinado la Fuerza Pública al ‘Clan de Golfo’ se ha venido afectando la estructura de mando de esta organización.

“Los cinco grandes jefes que ellos tenían están practicante desvertebrados, porque cayó alías ‘Gavilán’, ‘Inglaterra’ y ahora ‘El Indio’ y de esos no más queda ‘Otoniel’. Entonces, en términos de los resultados en las operaciones el segundo, tercero y cuarto al mando han caído y solo quedaría un tal ‘Martín’, que está en Chocó, y la cabeza de la organización que es ‘Otoniel’, quien es el principal objetivo”, explicó.

Para el analista Jhon Marulanda, este golpe es un episodio más y no es desestructurante para la banda criminal. “Puede ser significativo porque es uno de los jefes, pero con su baja realmente no se puede acabar con el cartel y es otro de los resultados de la operación ‘Agamenón’, que ya lleva más de medio año operando en esa zona”, dijo.

El experto en seguridad nacional Hugo Acero consideró que la baja de ‘El Indio’ no representa un mayor daño a la organización, porque son personas que fácilmente pueden reemplazar.

“Creo que las autoridades están haciendo un esfuerzo importante y lo tienen que seguir haciendo para acabar con esas estructuras, pero el objetivo más importante es ‘Otoniel’ y cualquier acción contra él, sería la que desarticularía completamente la estructura del ‘Clan del Golfo’, porque son organizaciones que responden a un único jefe”. indicó Acero.

Marulanda señaló que ‘El Indio’ tenía a cargo una finalidad, sobre todo, de intimidación y de mantener a todas las comunidades de esa amplia región controladas.

“No me extrañaría que a esta persona le dieran una despedida como la que le dieron a otros integrantes de la organización por el papel que desempeñaban, en donde muchas veces les daban cualquier tipo de beneficio, comprando su silencio y amenazando a los que se vincularan o tuvieran una relación con la Fuerza Pública”, aseguró Marulanda.

Para Ávila, es impredecible lo que puede pasar con esta organización en cuanto al reemplazo de ‘El Indio’, “miremos que con la caída de ‘Gavilán’ no hay un reemplazo claro, porque la estructura de él se pulverizó en la parte del sur de Córdoba y por eso no podemos predecir quién sigue. Seguramente al ‘Indio’ lo reemplazarán, pero existe la incertidumbre porque esto no es como las Farc o el Eln, que tienen unas líneas de mando definidas”.

Acero señaló que el ‘Clan del Golfo’ se puede reponer de los golpes a sus estructuras y en ese caso el eslabón más débil de esa organización son las incautaciones de drogas, porque es de donde depende el financiamiento de la estructura armada.

“Al ‘Clan de Golfo’ no necesariamente lo afecta la pérdida de estos mandos sino por los golpes en sus ingresos y aquí tenemos que entender que esta organización no esta formada en una ideología sino por factores económicos y de poder a través de las drogas, de donde depende el financiamento de sus estructuras”, aseguró Acero.

Frente a la posibilidad de que este grupo este robustecido en varias zonas del país, el analista Marulanda consideró que el fortalecimiento se podría dar por la deserción de varios de los integrantes de las Farc, quienes se han volcado a estas organizaciones criminales para obtener beneficios económicos inmediatos.

De acuerdo con Ávila, la baja de alias ‘El Indio’ puede abrir la posibilidad del sometimiento a la justicia de esta organización, ya que era uno de los cabecillas que se oponían a este proceso.

“Alías ‘Gavilán’ y ‘El Indio’ eran los que se oponían al proceso de sometimiento a la justicia y por eso podríamos pensar que esto deja el camino despejado para que el Gobierno pueda avanzar en esto y hacer un gran proceso de sometimiento”, explicó el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.