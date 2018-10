Carta que no resuelve las dudas

Iván Márquez- ‘el Paisa’

En la misivia, los exguerrilleros expresaron: “El Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz”.



Lo que pasa ahora

Hace un mes, la comisión primera del Senado aprobó un proyecto de ley para revivir las circunscripciones especiales de paz condicionadas a que sean para las víctimas.



Estado

En proceso



Iván Márquez- ‘el Paisa’

“Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones de hectáreas para los que

no la tienen”.



Lo que pasa ahora

Según la Agencia Nacional de Tierras se han incorporado 529.996 hectáreas al Fondo de Tierras y 1.593.569 hectáreas han sido formalizadas. Falta el catastro.



Estado

A medias



Iván Márquez- ‘el Paisa’

“Tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los Espacios Territoriales”



Lo que pasa ahora

52 proyectos formulados, 24 se radicaron, 17 han sido aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación y dos fueron desembolsados según la Agencia de Reincorporación.



Estado

Muy lento



Iván Márquez- ‘el Paisa’

“La JEP no es la que aprobamos en La Habana, esta ya no es para todos los involucrados en el conflicto; sustrajeron a los terceros; rodearon de tinieblas la verdad”.



Lo que pasa ahora

La Corte Constitucional dejó como opcional la presentación voluntaria de los civiles a la JEP para contar la verdad. En el momento hay 33 postulados a esta justicia.



Estado

Se cumple