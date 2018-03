Cese el fuego del Eln no es garantía para elecciones

Desde las 12 de la media noche y hasta el 13 de este mes se dio inicio a un nuevo cese el fuego, esta vez unilateral, por parte del Eln para esta jornada electoral.

Son 13 departamentos con presencia de ese grupo insurgente (ver mapa) los que tendrían un alivio en materia de orden público, sin embargo el freno de las hostilidades del Eln contra la Fuerza pública o la infraestructura del país, no significa que existan todas las garantías para quienes quieran ejercer su derecho al voto este domingo.

Este cese el fuego fue bien recibido en todas las regiones, donde piden que sea definitivo y no temporal, sin embargo se advierte, desde algunas zonas, que ese grupo guerrillero sigue con sus actividades ilegales y con supuestas presiones a las comunidades para las elecciones parlamentarias.

El municipio de Policarpa, Nariño, es uno de esos lugares donde recibieron como una gran noticia el inicio de un nuevo cese el fuego, sin embargo desde la Alcaldía piden al Eln que aparte de cumplir con su compromiso, no incidan de ninguna otra manera en las elecciones.

“Queremos que esto se convierta en algo permanente, es un pedido que hacemos al Gobierno y a esa guerrilla. Acá en el municipio creemos que la Fuerza Pública va a estar muy alerta durante toda la jornada, pero no podemos afirmar, y por eso pedimos que no ocurra, que el Eln no ejerza ningún tipo de presión sobre las comunidades que se van a desplazar para votar”, afirmó la alcaldesa de esa población, Clara Inés Cabrera.

La mandataria agregó que la semana pasada hubo varios homicidios en el municipio que al parecer tienen que ver con el conflicto armado y eso puede convertirse en un factor que incida en la decisión de no salir a votar por parte de muchas personas.

Esta misma situación podría ocurrir en cada una de las zonas donde se concentra el Eln a pesar de que ni ese grupo ni otro actor armado ilegal ha manifestado la intención de atentar contra las actividades de la jornada electoral, no obstante, como lo asegura el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, “su simple presencia, así como las acciones desplegadas recientemente en varias zonas del país, pueden afectar la libertad de los electores y de los candidatos en este proceso democrático”.

Chocó, aunque es de los departamentos con presencia del Eln donde se ha registrado menos ataques a la Fuerza Pública y a la Infraestructura en las últimas semanas y en comparación con otras regiones, se vive una difícil situación humanitaria por los desplazamientos de cientos de familias que se vienen presentando hace más de un año en el municipio de Riosucio, donde el Eln y el Clan del Golfo se están disputando el territorio antes dominado por las Farc.

Henry Cuesta Córdoba, personero del municipio de Quibdó, cree que aunque las autoridades tienen fuerte presencia, “son muchas las comunidades que aún sienten la presión del Eln, sobre todo por el conflicto que hay entre esa guerrilla y las bandas criminales. Eso es un factor negativo para las elecciones que el cese el fuego no puede arreglar”.