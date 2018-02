CIDH estudiará medida cautelar para colombiano

Jorge Andrés Hincapié, paciente que sufre de xantomatosis cerebrotendinosa, una enfermedad metabólica clasificada en Colombia como rara o huérfanas que afecta la movilidad e incluso es pensionada por invalidez, sigue en pie de lucha buscando que Medimás garantice su atención.

Intentando encontrar una solución, el 14 de agosto de 2017 le envió una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que le decretaran medidas cautelares para lograr su objetivo. La respuesta, tan anhelada por él y su familia, llegó el pasado 7 de febrero cuando la Corte le indicó que estudiaría la solicitud.

La carta, de cuatro puntos, está firmada por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH. “A efectos de contar con los elementos necesarios para adoptar una decisión, corresponde a solicitar información adicional”, se lee en el documento, que le pide los diagnósticos médicos, las dificultades para acceder a los servicios, entre otros.

María Aguirre, vicepresidenta jurídica de Medimás, responde que al paciente le vienen “prestando con regularidad los servicios en salud, solicitados por el médico tratante” y que a la fecha no tiene “ninguna autorización de servicios pendiente por autorizar”. Ante esto, el paciente responde que el optimismo se le va al piso “cuando la EPS deja vencer las órdenes infinitas veces, para no brindar tratamiento”. Agrega que “desde el 1 de agosto (cuando Medimás entró en operación), espera que le autoricen ácido cólico y quenodesoxicólico, entre otros, pero no han sido aprobados. Mejía agrega que lo que espera es visibilizar el sufrimiento de los pacientes con enfermedades huérfanas.

Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, quien coadyuva a Hincapié en este proceso, explica que fundamentalmente lo que se busca es que el “Estado garantice el derecho a la salud, la vida digna, la integridad personal y la no discriminación de la persona con discapacidad”.

Un precedente

De acuerdo con José Norman Salazar, coordinador del Centro de Derecho Médico, esta decisión, tan solo de estudiarla, deja un precedente en la historia de la salud colombiana al reflejar que los mecanismos judiciales colombianos, como la tutela, pudieron haber “fracasado” a la hora de proteger los derechos de los ciudadanos, en este caso del paciente Hincapié. “Es muy excepcional que los usuarios tengan que acudir a la Corte y en Colombia es poco usual, pero se puede decir que hay muchos otros casos que, hipotéticamente, pueden correr la misma suerte”, dice Salazar.

Para él es un precedente importante y de proseguir el estudio, la Corte puede indicar que el Estado ha fallado en el control del sistema de salud y, por otro lado, que los mecanismos judiciales que existen han sido insuficientes para proteger el derecho a la salud.

Aunque no se conoce cuál será la suerte de este proceso, se convierte en un campanazo para el sistema de salud del país, pues, de decretarse la medida cautelar, esto se convertirá en una orden de obligatorio cumplimiento para evitar perjuicios en la salud de quien es protegido con las medidas.