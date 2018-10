Helicóptero siniestrado salió de área en la que 60 militares y miembros de Fiscalía fueron retenidos

La Fiscalía General de la Nación reveló que por lo menos 500 personas, habitantes del municipio caucano de Argelia, retuvieron ilegalmente por varias horas a 60 soldados e investigadores, quienes habían participado en una operación antinarcóticos en esa zona del Suroccidente del país.

En un comunicado, el ente investigador señaló que tras el procedimiento que permitió ubicar y desmantelar un cristalizadero de droga con cinco laboratorios para el procesamiento de cocaína, los militares y el personal de la Fiscalía fueron rodeados por los miembros de la comunidad, que atendieron órdenes de narcotraficantes.

Según el reporte, soldados e investigadores fueron ultrajados, amenazados, privados de la libertad y conducidos a una cancha de fútbol ubicada en la vereda Sinaí del municipio de Argelia, donde se les retuvo por varias horas con el fin de impedirles cumplir con su función, bajo la exigencia de que debían devolver la droga y armas incautadas.

En el texto, la Fiscalía aseguró que el helicóptero que se accidentó estuvo en esa área y logró salir del lugar, con parte de la cocaína incautada.

Una comisión de la Fiscalía ya se desplazó al lugar para esclarecer los hechos, con el apoyo de una comisión de expertos de la Fuerza

Aérea. “Con ocasión de estos hechos se ha iniciado una investigación por el delito de secuestro y violencia contra servidor público, entre otros delitos. Igualmente, por los hechos que rodearon el siniestro del helicóptero y la muerte de los miembros de las Fuerzas Militares” añadió la comunicación.

Frente a los hechos el fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira, manifestó que “estos actos vandálicos no pueden ser tolerados por el

Estado ni por la ciudadanía. No hay ningún espacio del territorio ajeno a la soberanía de las autoridades judiciales y militares. Por ello, los narcotraficantes responsables de la asonada y del secuestro, responsables además de movilizar en forma intimidante a la comunidad, serán inmediatamente judicializados, para lo cual he ordenado la apertura de la noticia criminal correspondiente y los operativos judiciales de rigor. La impunidad no será la moneda de cambio frente a la gravedad de los acontecimientos promovidos por las organizaciones criminales que actúan en la zona”.

Igualmente se agregó, que una circunstancia similar ocurrió en el mismo municipio hace dos semanas, donde les fue retenida la droga incautada a soldados del Ejército y funcionarios de la Fiscalía, bajo la arenga de que se trata de un territorio cocalero al que no puede volver a ingresar la autoridad.