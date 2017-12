Clara López intenta unirlos a todos

Clara López es la candidata presidencial del movimiento Alianza Social Independiente (ASI) su aspiración, según La Gran Encuesta contratada por la alianza de EL COLOMBIANO, RCN radio y televisión y periódicos asociados, tiene un 4% de favorabilidad y si quiere competir por la presidencia debe aglutinar las fuerzas de izquierda. Sin embargo, las alianzas se ven lejanas, hasta ahora, solo sería con Carlos Caicedo y Gustavo Petro.

Desde hace tiempo hay acercamientos para la alianza López, Petro y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, y se hizo evidente cuando presentaron al Congreso una lista unificada que bautizaron “Por la decencia”. Por eso no fue raro que el 20 de diciembre, a través de Twitter, aceptaran la invitación de López para realizar una consulta.

La propuesta se extendió, sin mayor éxito, al candidato Liberal, el exnegociador de paz Humberto de la Calle y al exgobernador de Antioqua Sergio Fajardo.

Por el lado del liberalismo la alianza está complicada, De la Calle se reunió con López, pero de ese encuentro no salió respuesta afirmativa.

Según dijo la candidata presidencial luego de la reunión De la Calle se comprometió a hacer las consultas. Sin embargo, antes de ganar el título de “candidato” del partido, el exnegociador había dicho que no le gustaban los extremos “ni Petro, ni Uribe, ni Vargas Lleras” porque los considera caudillos lejanos a la democracia.

No obstante, la puerta no está cerrada, el Partido Liberal expresó ante el CNE su intención de realizar una consulta interpartidista. En la misiva la colectividad no aclara con qué otras fuerzas ejercería ese mecanismo pero la posibilidad se mantiene.

Cabe anotar que Clara López, cofundadora del Polo Democrático, tiene cercanía con el liberalismo, su abuelo, fue el presidente Alfonso López Michelsen y que en algunos momentos ha hecho alianzas con ese partido. Además fue parte del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán y elegida concejala de Bogotá por esa colectividad.

Por el lado de Fajardo la alianza se ve todavía más lejana. El candidato de la llamada Coalición Colombia descartó de tajo cualquier consulta interpartidista, incluso con De la Calle. Además, hace parte de la Coalición Colombia que comparte con Claudia López y Jorge Robledo, este último, quien desde hace varios años mantiene una fuerte pelea con Clara López y Gustavo Petro, luego de la fractura al interior del Polo Democrático. De hecho, en un debate en Cali Petro le propuso a Fajardo y a la senadora Claudia López si se juntaban, pregunta que nunca fue respondida.

Clara López fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en el 2010, donde ambos lograron algo más de un millón de votos. Sin embargo, en el espectro político de izquierda representan sectores antagonistas. Precisamente, la decisión de conformar una fórmula para esas elecciones fue un internto de reunificación.

Los partidos tienen hasta el próximo 29 de diciembre para anunciarle al CNE si realizan una consulta interpartidista, hasta el momento en esta alianza solo están Petro, López, el mejor ranqueado en las encuestas, y Caicedo. El partido la Farc, no ha sido invitado..