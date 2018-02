Colombia cae seis puestos en el índice mundial de percepción de la corrupción

Desde hace un año Colombia no ha mejorado en el índice de percepción contra la corrupción, se mantiene con 37 puntos. Sin embargo, cayó del puesto 90 al 96 entre 180 países. El estudio se realiza cruzando la información de distintos expertos frente al tema que analizan la situación de las naciones.

La escala de calificación va desde el 0, un país muy corrupto, hasta el 100 un país impecable. Lo que quiere decir, en palabras de Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia “que estamos rajados. Llevamos cuatro años con la misma calificación no ha habido cambios de fondo que aborden de manera contundente unos hechos puntuales en esta materia”.

Y agrega que el descenso también se debe a que a la medición ingresaron otros países con mejor percepción y “otros con una percepción similar a la nuestra”

La ONG hace distintas recomendaciones para que Colombia supere su puesto en el ranking según Hernández “la corrupción en Colombia comparte medios y fines con el crimen organizado y las economías ilegales, por lo tanto las acciones deben estar llenas de decisión, arrojo y valor”,

Sugiere, por ejemplo, que el próximo gobierno dé paso a reformas decisivas frente a las campañas políticas como: garantizar la financiación política equitativa, configurar el funcionamiento de los partidos y crear un órgano electoral independiente con capacidad de sanción a quienes cometen prácticas corruptas.

“Hay varias cosas que estaban incorporadas en las recomendaciones de la reforma política, que en últimas no se implementaron esas son tareas pendientes y mientras no logremos unas medidas importantes vemos muy difícil darle la vuelta a lo que está pasando. Además debemos implementar un sistema de rendición de cuentas transparente entre los recursos que del Ejecutivo pasan al Legislativo para que dejemos de hablar de la Mermelada”, sostiene el director de la ONG.

Así mismo, una reforma importante para que el país salga de esta situación es legitimar la función de la justicia y lograr sanciones efectivas contra quienes malversan dineros públicos “Yo creo que estamos indignados con la pena irrisoria que tiene Alejandro Lyons frente a un escándalo de una magnitud impresionante y eso nos indica que debemos redefinir las sanciones que se le imponen a los corruptos. No quiero despreciar que la justicia investiga y llega a sanciones, el problema de fondo es que en estos casos el sistema judicial aplica lo que existe en la ley y lo que significa esto es que tipo el problema no es la Fiscalía sino las sanciones que no son suficientes para desincentivar a los corruptos”.

Por último, el director de Transparencia por Colombia resalta el compromiso del actual gobierno en la lucha contra la corrupción “pero lastimosamente ha habido cuestionamientos y problemas que no han logrado cambios estructurales. Por ejemplo, el siguiente gobierno debe aprovechar las reformas que se han hecho en el marco del acceso a la OCDE, tenemos que construir sobre eso”.

Latinoamérica

“En Latinoamérica las peores calificaciones corresponden a Venezuela y Haití con 18 y 22 puntos. Preocupa el caso de Venezuela, el peor calificado de la región, pues se ubica en el puesto 169 entre 180 países”, asegura el estudio publicado por Transparencia internacional.

Perú, Panamá y Brasil tienen 37 puntos igual que Colombia. Mientras que el país Inca mejoró dos puntos en su valoración, los otros dos descendieron en 1 y 3 puntos respectivamente lo que ubica a los cuatro países en el mismo rango. En la región el país mejor calificado es Uruguay con 70 puntos que se ubica en el puesto número 23 junto a Francia.

A nivel mundial quienes obtienen las mejores calificaciones son Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza; mientras que los peor calificados son Somalia, Sudán del Sur, Siria, Afganistán, Yemen y Sudán.

“Los resultados dejan mucho que desear pues las calificaciones no muestran mejoras significativas. Esto, sumado a los recientes escándalos de corrupción, que han llegado vincular a varios dirigentes de la región y altísimas sumas de dinero, nos muestran la necesidad de mayor compromiso por parte del Sector Público, de los empresarios y de la sociedad civil para desarrollar acciones conjuntas que permitan prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción y contribuir al desarrollo de nuestras sociedades” aseguró Hernández.