Colombia y Ecuador, con un enemigo común

Luis eduardo Celis

Asesor de la Red Prodepaz

Esa situación se ha complejizado en los últimos dos años, la muerte de los periodistas evidenció la falta de control de ambos países, que no es un tema nuevo. La responsabilidad mayor es del Estado colombiano que exportó el conflicto desde hace 25 años. Retóricamente hay una voluntad de controlar esa frontera, pero en la práctica los esfuerzos no son suficientes, porque la solución es no es únicamente la presencia de la Fuerza Pública, sino de un orden social donde la gente tenga posibilidades de la economía legal, que no existen hoy. El reto de tener un orden territorial democrático sigue vigente.