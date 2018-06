Colombianos dan buen ejemplo en el Mundial: salvan a ruso de ahogarse

La cuenta en Twitter @HumoEscarlata2 publicó las imágenes elogiando la solidaridad de los connacionales en Rusia: “Hagamos esto viral, empiecen a buscarle sus redes sociales para felicitarlo, que la @CancilleriaCol le dé un reconocimiento a este héroe en Rusia”.

Algunas horas después de publicar el video, la misma cuenta se quejó de que el hecho no hubiera tenido trascendencia en Colombia: “Y no fue noticia ni tendencia este video, seguro para el CET no es suficiente (el CET es el comite de ética Twittero). No sé, tal vez había que ponerle la palabra Duque o Petro, ahí quizás hubiera sido noticia”.