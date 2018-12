Comisión de la Verdad recibió informe sobre despojo de tierras

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, manifestó en diálogo con EL COLOMBIANO que recibió “estos informes con absoluta seriedad, y con profundo respeto como una contribución al esclarecimiento de los que nos ha pasado en la disputa por la tierra, que es sin duda alguna el problema central en el conflicto”.

Sin embargo, aclaró que la Comisión no acepta argumentos de autoridad: “las cosas no son verdad porque las dice una ONG, una empresa, un líder político, un jefe militar o un jefe guerrillero. Todos estos documentos los estudiamos, los contrastamos con otros, si aparecen en los documentos responsabilidades eventuales queremos conversar con las personas, las empresas y las instituciones aludidas. No vamos detrás de una verdad jurídica, no somos jueces, no condenamos a nadie”.

En cambio, apuntó el sacerdote, lo que busca este órgano es clarificar qué fue lo que pasó con la tierra, por qué tantos campesinos fueron despojados de sus territorios y cómo se puede garantizar que en adelante la propiedad privada sea profundamente respetada en Colombia.