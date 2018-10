La Tramacúa: la cárcel del confeso asesino de Fundación y los convictos más peligrosos del país

“No hay nada”, responde cortante el presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Horacio Bustamante, al preguntarle por la atención psicológica que reciben los trabajadores de las cárceles del país.

“Aquí los compañeros se enferman y no se alivian, porque no se hacen seguimiento en esas enfermedades y no hay una política para ese tema”, agrega. “El problema es que la jornada laboral es de 24 horas, y está todo el día padeciendo el estrés que tienen los internos. No hay una política de salud mental y la gente cuando va al médico es porque está ya mal”.