Así puede aportarle al planeta mientras celebra Halloween

Greenpeace, la organización internacional que vela por el cuidado del medio ambiente, fiel a su ideal, entregó una serie de recomendaciones de cara a la tradicional celebración de Halloween, o el día de los disfraces, con el objetivo de que se consuma menos plástico, que es uno de los elementos más contaminantes en el planeta.

“Halloween se acerca y ya se está festejando desde hace unos días. Sin embargo, trae consigo un consumo excesivo de plásticos”, dice la organización en un comunicado.

Esto, teniendo en cuenta que en el país, cada colombiano consume alrededor de 24 kilos de plástico al año y en estas temporadas, se comercializan y adquieren productos con plástico, como los empaques de los dulces, por ejemplo.

“Como el gobierno y las empresas tienen su responsabilidad de eliminar los plásticos de uso único, también los ciudadanos tiene que realizar este cambio de hábito y no consumirlos. Estos plásticos están segundos en nuestras manos pero una eternidad contaminando”, manifestó Silvia Gómez, directora de Greenpeace en Colombia.

Dado esto, la organización presentó estos cinco tips que usted podrá tener en cuenta para cuidar el medio ambiente “y reducir la huella plástica”:

1. Si organiza reuniones, lleve bolsas de tela reutilizables. Además, puede comprar a granel o con envases y botellas de vidrio reutilizables.

2. Deles un nuevo uso a papeles, cartones, telas que sirven para decorar y para crear disfraces. Puede encontrar tutoriales, al estilo ‘hazlo tú mismo’. Otra idea es renovar disfraces de años anteriores y convertirlos en nuevos, al removerles los elementos plásticos y reemplazarlos por telas y papeles reciclables.

3. Si organiza una fiesta, evite enviar invitaciones que contengan plásticos y papel. Prepare invitaciones digitales y envíelas por correo electrónico o por redes sociales. También puede grabar un video. Las opciones virtuales son las más sustentables en este caso.

4. En Halloween la iluminación es clave. Si tiene de esas luminarias LED regulables puede aprovecharlas. O usar lámparas de bajo consumo. O velas, siempre con cuidado. Puede cubrirlas con telas de colores a una distancia prudente y de esa manera evitas el plástico.

5. Es preferible comprar dulces sin envoltorios plásticos o comprar en confiterías y tiendas artesanales (suelen vender chocolates y golosinas por unidad o por pesos). Si se realiza una comida, es fundamental no utilizar platos, vasos y cubiertos desechables, usa la vajilla y servilletas de tela. “No ponga pitillos en las bebidas. Si no tiene gran cantidad de vasos de vidrio y cubiertos que no sean de plástico, pídale a los invitados que traigan los suyos desde sus hogares”. También puede evite la tentación de ahorrar trabajo de lavado con productos de un solo uso, ya que si consume todos esos plásticos, “se convertirán en residuos que acabarán en los océanos y tardarán siglos en degradarse”.