Conservadores harán convención para no elegir candidato

Por eso, la salida, hasta ahora “salomónica”, es citar a la convención y que, por mayoría, se tome la decisión de no presentar candidato. Así la colectividad se sumaría a uno los aspirantes que ya estén en carrera. Algo que no resulta novedoso pues desde hace más de 20 años el partido no presenta candidato propio.

Rubén Darío Lizarralde

El precandidato conservador fue nombrado en 2013 como ministro de Agricultura del presidente Santos. Estuvo en el cargo hasta agosto de 2014 cuando hubo cambio de gabinete. Luego de su salida fue mencionado por la Contraloría en una investigación que se adelanta por acumulación de baldíos y que salpicó, en su momento, a distintos personajes de la vida pública nacional.

¿Cómo recibe la carta del presidente del Partido Conservador?

“Lo primero es que la carta del presidente es amable, como siempre han sido sus expresiones que él y el presidente del Congreso han tenido. Segundo, tengo que comentar al doctor Andrade que es el presidente del CNE el que ha dado plazo hasta el 29 de diciembre para que los partidos hagan una consulta interna. Este es el medio más idóneo y democrático que tiene un partido y en este caso sin adicionar costos pues se haría el mismo día de la elección a Congreso”.

¿Se siente representado con la convención virtual?

“No hay ninguna expresión diferente a la conservadora que interprete a los conservadores, uno no puede determinar subjetivamente lo que piensan las personas de su colectividad, se necesita una expresión de los convencionistas y no del directorio para dar a conocer una decisión que interprete la filosofía y los intereses del partido. Es muy fácil plantear que en una convención virtual, las personas definan una opción. Pero el partido no está preparado, las bases de datos no están actualizadas y la mayoría de directorios no han sido elegidos”.