Cortes ¿el principal riesgo de la reforma a la justicia?

El proyecto pretende que los magistrados no puedan recomendar personas para un órgano de control o la Rama Ejecutiva, que las Salas Plenas puedan suspender a magistrados, aumentar a 20 años el tiempo de experiencia para ser magistrado (hoy se les pide 15) y que no puedan, en los cuatro años posteriores a su retiro, litigar ante su jurisdicción. La finalidad es que este cargo sea una instancia de cierre de la carrera y que los togados no salgan a hacer política o a litigar con base en las decisiones que tomaron en los altos tribunales.

Otro punto sensible es que pretende modificar la estructura de gobierno y administración de la Rama. Según Fabio Pulido, coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional de la U. de la Sabana, ya la Corte Constitucional, en una Sentencia, dijo es función de la rama y la reforma podría llevar a una sustitución a la Constitución por violación a la autonomía de la rama.

En ese sentido Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional de la U. Pontificia Bolivariana, afirmó que es preocupante que este proyecto de reforma a la justicia vaya al control constitucional “y que los magistrados no se dejen arrebatar funciones”.

No obstante, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, precisó que esta reforma se construyó basada en el respeto por la independencia de los poderes y pensando en el bienestar de los colombianos.

“Es una propuesta de reforma que define incentivos que promueven que sean los mejores abogados los que lleguen a la Rama Judicial, que los magistrados de las altas cortes hayan sido jueces y que esos jueces sean el referente ético de la sociedad”.