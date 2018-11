De las 29 obras de 4G, solo seis van bien: ANI

Aunque el paquete de vías concesionadas de Cuarta Generación tiene en total 29 proyectos, solo seis vías presentan un avance superior al 35 %. Sin embargo, para el Gobierno, este representa el primer logro de la iniciativa ya que hasta el año pasado, el arranque de obra y su financiación era incierto debido al escándalo de Odebrecht. Es más, la Financiera de Desarrollo Nacional reveló que, a la fecha, 14 concesiones tienen cierre financiero por 21 billones de pesos.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Louis Kleyn, indicó que “luego del diagnóstico adelantado por el sector, sólo seis concesiones están cumpliendo con los cronogramas”.

El funcionario explicó que los proyectos Girardot-Honda-Puerto Salgar y Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, presentan un avance de obra superior al 90%; mientras que los proyectos Pacífico 2 y 3 tienen un avance de 57% y 49% respectivamente.

La iniciativa privada Girardot-Ibagué-Cajamarca, que construye una segunda calzada entre la capital del Tolima y Cajamarca, avanza en un 39%, mientras que el proyecto del tercer tercio de la vía Bogotá - Villavicencio, entre Chirajara y Fundadores, tiene un avance de 36%.

La ANI destacó el inicio de la etapa de construcción de la concesión que atenderá la vía Villavicencio-Yopal debido a la gestión de un otrosí que permitió destrabar este proceso.

“En términos concretos nuestra visión es la de reactivar primero las 4G. En 2019, se prevé cerrar la fase de construcción de 2 proyectos. Y dejar 13 más ajustados al cronograma. En el 2020, buscamos concluir 2 más y por tanto dejar 21 totalmente normalizados”, aseguró Kleyn.

Agregó que, efectivamente, hay una serie de problemas que hacen que la cifra no sea significativa. “Nosotros sabemos que este es un balance desafortunado, teniendo en consideración que la mayoría de estas carreteras se adjudicaron en 2014 y 2015, es decir, llevan cuatro años de ejecución en los que no ha pasado nada”, explicó el presidente.

Aunque el alto funcionario no se refirió a ningún proyecto específico con baja ejecución, de acuerdo con un reporte que le entregó la ANI a este diario hace un par de semanas, hay vías como Santander de Quilichao-Popayán, Villavicencio-Yoyal y Bucaramanga-Pamplona cuyo avance de ejecución es de 0 %.

“Entre los problemas que tenemos están los ambientales, ese punto es muy dispendioso, también hay problemas prediales, las consultas con las comunidades las cuales a veces son muy exigentes, complejas y largas. Hay que destrabar toda esta serie de inconvenientes que se nos están presentando”, dijo.

Entretanto, Clemente del Valle, gerente general de la Financiera de Desarrollo Nacional, indicó que esperan que para finalizar el año tengan listos 15 cierres financieros y reveló que faltan 20 billones para terminar de financiar las 4 G, los cuales se tendrán que conseguir en los próximos dos años. “Las dificultades no son por financiación, sino por problemas en las obras, es el mismo proyecto, además, por temas reputacionales. No hay más cierres no es porque no hay fuentes de financiación, sino porque hay problemas distintos que el gobierno debe resolver”, dijo.

Argelino Durán Ariza, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, explicó que el mayor impacto que tuvo el escándalo de corrupción de Odebrecht fue la desconfianza que generó en los bancos.

“Esto impactó los cierres financieros de 2017. Espero que este gobierno que ha anunciado que apoyará los cierres financieros y la seguridad jurídica, logre superarlo. Ahora, el avance de las obras que nosotros esperábamos que fueran significativo, pues claramente se vio retrasado”.

