¿Están haciendo fracking en Boyacá?

Un día después de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, comenzó a circular tanto en Facebook como en Twitter, un trino en el que se decía: “Mientras hoy mirábamos el mundial, en Boyacá empezaba el fracking en la laguna de la Tota. Gracias”. El trino, venía acompañado de tres fotografías en las cuales se ve a un grupo de campesinos detrás de una fila de camiones que, supuestamente, demuestran la afirmación hecha por el usuario de la red social.

Colombiacheck.com verificó la información y encontró que es Falsa. En primer lugar, porque las imágenes no corresponden al lugar señalado por el usuario de la red social.

Pedro Cortés Lombana, habitante de Villa de Leyva y líder ambiental en la región, confirmó que las fotos fueron tomadas el día viernes 15 de junio, en la vereda Chingaguta, en el municipio de Caldas (Boyacá). Un grupo de campesinos, asustados por la llegada de los camiones a su vereda, alertó a los líderes de las juntas de acción comunal y a las autoridades sobre el tema.

Pero además, “las imágenes son del proyecto de adquisición de sísmica en Caldas, Boyacá, que Fonade impulsa en 14 municipios para conocer mejor el potencial petrolero de la zona y luego iniciar exploraciones”, dijo Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Fabio Medrano, director de medioambiente del departamento de Boyacá, confirmó la información y señaló que se trata de un proyecto de exploración en la provincia de Ricaurte, en el marco del contrato de ‘Adquisición del programa sísmico cordillera 2D /2017’, realizado entre Fonade y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Lea más aquí: Agencia de Hidrocarburos desmiente fracking en Boyacá

El vicepresidente técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Omar Mejía, le aseguró a Entreojos.co que el proyecto se trata de una misión de la agencia para obtener información sobre las características y potencialidades del subsuelo colombiano en esta zona del departamento.

“No es un procedimiento invasivo, no se hacen perforaciones, no se utilizan explosivos como en los procesos de sísmica tradicionales, no se genera impacto ambiental”, le dijo Mejía al portal. En conclusión, no es fracking.

Sin embargo, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció que le pedirá al Gobierno la suspensión temporal e inmediata del contrato de ‘Adquisición del programa sísmico cordillera 2D /2017 con vibros en Boyacá’.

Asimismo aclaró que en su gobierno nunca permitirá ‘fracking’ en el departamento y que parte de la columna vertebral de su política es el cuidado del ambiente y los recursos naturales.

Santiago, también al conocer las fotos que circulan en la red aclaró que “lo del Lago de Tota es otro proyecto petrolero de Maurel & Prom. No son fracking, aunque en ambas zonas hay áreas disponibles para esta técnica y seguramente van a querer. Esta es un área proyectada con bloques disponibles no convencionales”.

El ambientalista llama la atención sobre el tema pues, aunque la información de la foto es falsa, lo que sí es verdadero es que la ANH ha dispuesto varios bloques (áreas del subsuelo), entre ellos algunos ubicados en Boyacá, en su mapa de tierras como áreas disponibles para el desarrollo de explotaciones petroleras no convencionales utilizando la técnica del fracking.

Según Santiago, la Anla les negó a Maurel & Prom, la licencia el año pasado, pero el lunes hubo una socialización en el municipio de Tasco, Boyacá para un nuevo proyecto.

Precisamente, Caracol Radio informó que esta empresa expuso desde Paipa (Boyacá) su nuevo proyecto de exploración en la provincia de Valderrama y que ya había adelantado exploraciones en los alrededores del Lago de Tota. “Buscará ahora realizar perforaciones de dos pozos en jurisdicciones de los municipios de Corrales, Tasco, Busbanzá y Beteitiva”, dijo el medio de comunicación.