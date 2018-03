Días santos moverán en el país 9 millones de carros

Si usted durante Semana Santa tiene planeado visitar por carretera destinos como Mompox, Buga o Monserrate, debe llenarse de paciencia porque estos son algunos de los lugares que esperan mayor afluencia de público (ver mapa).

Las proyecciones de la Policía de Tránsito señalan que durante estos días Santos se movilizarán por todas las vías del país 9.085.606 vehículos. Por eso, antes de iniciar su viaje las recomendaciones de las autoridades son dos: llamar al #767, completamente gratis, para saber el estado de la vía y, además, realizar su recorrido de día. Ya en la carretera, no exceda la velocidad, no conduzca en estado de embriaguez, no adelante en sitios prohibidos y en caso de sentir cansancio o sueño haga una pausa y tómese un tinto.

Con el fin de atender este éxodo santo, la Policía desplegó todas sus capacidades para garantizar el desplazamiento de viajeros y para tal efecto, dispuso de 40 mil uniformados en los principales corredores viales del país.

En esta temporada de descanso también se estima que se movilicen 2 millones 300 mil pasajeros por vía aérea en los diferentes aeropuertos y 4 millones 700 mil viajeros en las terminales terrestres. “En todos los frentes, incluyendo las represas, tendremos presencia policial. Esperamos que nuestros ciudadanos disfruten y den ejemplo con su comportamiento”, dijo el viceministro de Transporte, Andrés Chaves.