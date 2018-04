Ecopetrol responde por tragedia y está lista para investigaciones

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, no duda en reconocer la tragedia ambiental y social provocada por el derrame de petróleo del pozo Lizama 158, ubicado en el departamento de Santander. Tampoco titubea para pedir disculpas por lo que pasó y asegura que se quedarán en la región recuperando la zona y atendiendo a las comunidades el tiempo “que sea necesario”.

Los entes de control tienen bajo lupa a la petrolera, pero no es un tema que asuste a Bayón, pues considera que se actuó de manera precisa y respondiendo a las necesidades técnicas que implicaban liquidar el pozo en cuestión.

Bayón habló con EL COLOMBIANO sobre cómo se ha enfrentado la crisis, lo que viene para el país y la definición de responsables, que resultarán de las investigaciones anunciadas. Aclaró que ni el plan de inversiones de la compañía ni las acciones se han visto afectadas. Sin desconocer la tragedia ambiental de la actualidad, Bayón recordó que “desde 1986 hasta finales de 2017, por ataques de la guerrilla, se derramaron 3,7 millones de barriles de petróleo”.

¿Se llegó tarde a atender la emergencia?

“La emergencia fue cambiando con el tiempo. El 2 de marzo se presentó un afloramiento donde no hay una salida permanente de crudo, es decir, salió crudo a la superficie, se regó en una parte pequeña de un potrero. Se reportó, se procedió a realizar la limpieza. Hacia el 11 y 12 de marzo ya había una mancha más grande, hay salida de crudos y de fluidos y entre el 12 y el 15 es cuando tenemos el reporte de que esos fluidos llegaron a los cuerpos de agua. Llovió, entonces, lo que ocurrió fue que eso nos complicó la situación. Hay que decir una cosa, y es que las autoridades competentes harán sus análisis y determinarán si algo se pudo haber hecho diferente”.

¿Y el trabajo con la gente, que finalmente son también afectados, es su casa?

“En términos de comunidades tenemos a 778 personas atendiendo la emergencia, tenemos un centro de atención en el corregimiento La Fortuna, un centro en el consejo de gestión de riesgos. Tenemos a 424 personas de la comunidad trabajando, 120 son pescadores, eso es muy importante, porque ellos han trabajado en la protección del río, en el cultivo de las especies y en la pesca responsable. Eso es fundamental por su conocimiento y la ayuda que nos dan”.

La Fiscalía anunció una investigación contra Ecopetrol ¿cómo la recibe?

“Estamos dispuestos y estamos colaborando. Toda la información la tenemos disponible. Muchas de esas autoridades ya han visitado la zona, con comisiones técnicas y expertos y seguiremos colaborando para que definitivamente se entienda qué pasó. Nosotros, adicional a estos esfuerzos de investigación, estamos realizando una interna también. Eso tomará su tiempo, lo importante es entender qué pasó y cómo podemos prevenir un hecho de estos para que no vuelva suceder”.

La Contraloría dijo que ustedes sabían desde 2016 del problema del pozo...

“Valoramos los esfuerzos de la Contraloría, porque debemos entender si hay cosas que tengamos que corregir. En particular, la Contraloría entregó un reporte sobre la gestión de 2015 donde no mencionan el pozo Lizama 158. Segundo, mencionan cinco pozos. Ahora, si este reporte es de 2015, nosotros lo recibimos en diciembre de 2016. Sin embargo, no esperamos que nos llegara si no que desde febrero de ese año comenzamos con el proceso de abandono de los pozos. Abandono quiere decir que se sellan técnicamente. Al día de hoy, los cinco pozos a los cuales hace referencia la Contraloría están todos abandonados de manera técnica”.

¿Cuándo se puede decir que la emergencia está superada?

“Dimos un paso importante y es que no tenemos más flujo de crudo y eso lo logramos el 30 de marzo a las 6:30 p.m.. Hoy en día procedemos a limpiar todos los cuerpos de agua, a recoger todo lo que pueda estar impregnado. En esto nos demoraremos el tiempo que sea necesario. Lo otro es que vamos a trabajar con las comunidades y nos vamos a quedar ahí el tiempo que sea necesario. Lo último, es hacer el sellamiento definitivo del pozo”.

¿Ya tiene estimado cuánto se está invirtiendo o aún no hay un balance?

“No tengo una cifra, es lo que vamos consumiendo cada día, lo que se ha necesitado y no hemos escatimado. Hemos pagado en arriendos, hoteles, alimentación, ayudas a la gente. Prefiero esperar a que la situación esté más avanzada para hablar de costos, que en este caso no es lo más importante. Vea que hemos venido teniendo, poco a poco, cifras del volumen de crudo, de los días en los que se dio el incidente, de la afectación de los suelos, esos datos los hemos dado de manera oportuna”.

¿Fue producto de la implementación del fracking, cuál es la realidad?

“En la zona ni en el país no se ha hecho fracking. Son especulaciones. Con total claridad hay que decir que no se ha hecho fracturamiento hidráulico para no convencionales”.

¿Colombia puede vivir sin Ecopetrol, sin petróleo?

“La industria del petróleo ha permitido un aporte sustancial a la economía en los últimos 10 años, con aportes cercanos a los $200 billones que han ayudado a muchas regiones con distintos programas. No somos un país petrolero y tenemos una industria reconocida. Reconocemos que tenemos una emergencia y hacia el futuro tendremos que emigrar a producir más gas y energías de otras fuentes. Es un debate que el país tiene que dar, porque esta industria genera mucho empleo y eso es muy difícil de reemplazar en un corto plazo”.