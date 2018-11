El diálogo salvaría los semestres en u. públicas

Lo que hasta el momento está definido es que no se cancelarán los semestres, pese a que 26 de las 32 universidades públicas están en anormalidad académica.

Ayer el Consejo Académico de la Universidad Nacional, institución que tenía esa alerta de cancelación más vigente, decidió que esto no sucederá, pero instó a los estudiantes a que regresen a clases y así explorar cómo se recuperarán las seis semanas de cese.

Sin embargo, el compromiso es que deberán volver lo más pronto posible para recuperar el tiempo perdido y definir cómo estudiarán en diciembre y enero, por ejemplo.

De acuerdo con Santiago Fonseca, representante estudiantil ante el Consejo Académico, será el Consejo Superior el que tome la decisión final, que se espera sea adoptada el 20 de noviembre próximo.

Justo este viernes en la mañana, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, invitó a los universitarios a reabrir la mesa de diálogo, en una jornada que se efectuará el próximo lunes en Bogotá, y que estará acompañada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, o un delegado, tal cual lo habían solicitado los estudiantes.

Al respecto, la líder estudiantil, Jennifer Pedraza, destacó que se logró gracias, además del movimiento estudiantil, al impulso que les dio una carta enviada por 90 congresistas, en la que le pedían a Duque voluntad de diálogo con los estudiantes.

“Es una muestra de que nuestras protestas no son un capricho”, dice Pedraza al destacar el espacio, aunque insiste en que es necesario que la ministra llegue “con verdaderas propuestas” que permitan soluciones, pues todos coinciden que la cancelación del semestre no es una opción, aunque dejan claro que las movilizaciones no son una ligereza.

Al respecto, el presidente Iván Duque señaló que ha escuchado la voz y el clamor de los estudiantes, “y creo que tienen razón cuando dicen que hay una deuda historia en la financiación”. Además, Duque indicó que no les pide que “simpaticen ideológicamente conmigo, pero espero que vean el esfuerzo”, porque, para el mandatario, la voz de los estudiantes se puede convertir en una voz que responda a las coyunturas del país.

“Espero que sirva para que maestros y estudiantes nos hagan planteamientos para el Plan de Desarrollo”.