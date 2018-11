Alcalde pagará al mejor ICFES, la universidad que escoja en el mundo

478 puntos le dieron a Sebastián Bayona Garavito el título a mejor Icfes de Santander y uno de los mejores del país. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández lo condecoró y le aseguró que recibirá todo el apoyo para que estudie lo que desea en la universidad que elija.

“Desde muy pequeño me han formado para seguir el camino de la educación y la lectura, me han educado para ser una persona con valores y para cumplir con mis deberes. Gracias a esa educación he logrado lo que he logrado”.

Estas son las palabras de Sebastián Bayona Garavito, un joven de 17 años que gracias a su dedicación, perseverancia y a la formación que recibió en el Instituto Tecnológico Dámaso Zapata, logró lo que nunca imaginó: ocupar el primer puesto del Icfes en Santander.

“Para mí siempre ha sido importante estudiar por la vocación de aprender y no por una nota. Hay que investigar, ir a los semilleros que es donde se escucha y se aprende”, aseguró.

Ahora, Sebastián no solo disfruta de las ventajas que le da ser el mejor Icfes, porque ya cuenta con cupo directo para estudiar en la Universidad Nacional, sino que además, el alcalde de Bucaramanga, se comprometió a financiar su educación en cualquier universidad del mundo.