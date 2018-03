“Cuando tu piensas en ciencia y educación piensas en una mujer”: Dolly Montoya

Por primera vez, en 151 años de historia, una mujer llega a la rectoría de la Universidad Nacional. Se trata de Dolly Montoya Castaño, quien desde hace más de 30 años conoce la institución y ha desarrollado una experiencia internacional importante, condiciones que hoy le permiten liderar la universidad pública más importante del país.

Montoya es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en ciencias biomédicas básicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un Ph.D de ciencias de la Universidad Tecnológica de Múnich, Alemania, estudios que demuestran una hoja de vida robusta como su principal carta de presentación.

Hace doce años compitió por primera vez para asumir la rectoría del claustro universitario, pero en esa oportunidad Moisés Wasserman se quedó con el puesto, sin que esto significara una frustración para ella. Ahora, tras seis años de mandato de Ignacio Mantilla, logró su cometido y tendrá la responsabilidad de dirigir el camino de la Universidad Nacional.

Dolly Montoya contó cómo fue el proceso que la llevó a ser la elegida y los retos que tendrá al frente de la institución.

¿Quién es Dolly Montoya?

“Soy una ciudadana común y corriente, como todos los colombianos. Ingresé a la Universidad Nacional y allí construí mi proyecto de vida. He dedicado todo mi conocimiento a la ciencia y a la academia para construir organización, fuerte en grupos interdisciplinarios, porque cuando uno tiene un grupo pequeño se hacen soluciones pequeñas, pero cuando el grupo es grande, puedes hacer soluciones más complejas, que son muy importantes por su impacto, así como lo ha hecho la universidad con el trabajo en comunidad”.

Es la primera mujer en llegar a la rectoría de la Universidad Nacional. ¿Qué significa para usted?

“Para la academia es un gran logro, muchas más universidades tienen como rectora a una mujer, lo que implica una visión diferente a la de un hombre, pero no más ni menos importante. Las mujeres siempre hemos sido pioneras en el campo educativo, cuando tu piensas en ciencia y educación piensas en una mujer, cada vez nos abrimos más espacio en los campos para trabajar en conjunto. Me siento muy orgullosa de hacer historia y espero representar muy bien con mi voz a las demás mujeres de este claustro y llegar a ser un referente”.

¿Por qué se postuló al cargo de rectora?

“Desde hace más de 30 años conozco la universidad y he desarrollado experiencia internacional, lo que me permite explotar todo eso en una academia que ha dado lo mejor por educar a los profesionales del país. La Nacional ha sido mi segundo hogar y allí he desarrollo programas académicos, hasta llegar a fundar el Instituto de biotecnología, que ha beneficiado a tantas personas. He sido vicerrectora de investigación y directora académica de la sede, entonces toda esa experiencia acumulada le pinta a uno un proyecto de universidad que uno sueña y sabe que puede lograr”.

¿Cuáles son las propuestas que la llevaron al cargo?

“Tuvimos una campaña con propuestas muy organizadas para la academia. Entre las que destacó está la creación de la Red de Cultura y CT&I para la paz, que tendrá como objeto dar lo mejor de cada uno desde la diferencia y la diversidad, para construir caminos hacia el desarrollo de escenarios de paz.

Otra de mis propuestas fue el fortalecimiento de las sedes en el marco del proyecto de Nación. La presencia de la Universidad en los territorios, a través de sus nueve sedes, es un reconocimiento al valor de la diversidad y la diferencia contextual, porque a partir de ellas debe construirse identidad.

También propuse rescatar las residencias estudiantiles y ofrecerle de nuevo a algunos estudiantes la posibilidad de acceder a hogares dentro de la academia mientras desarrollan sus estudios, lo que sucede en otras universidades en el mundo. De igual forma, la Universidad tiene un bienestar, pero tenemos que mejorar la propuesta para el ingreso de los estudiantes a través de empleos en ella y en empresas. Las malas experiencias son para para reflexionar y mejorar, para seguir consolidando nuestra reforma académica en el liderazgo”.

¿Como mantener ese el liderazgo de la Nacional?

“En la academia lo más importante es la investigación y la Universidad Nacional lo tiene. Lo que me propongo es seguir fortaleciendo eso para que el liderazgo se mantenga, así como el desarrollo tecnológico y proyectando el trabajo en los territorios para que las comunidades tengan más sostenibilidad en su calidad de vida, haciéndonos más competitivos”.

¿Cuáles son los retos que enfrentará en la dirección de la universidad?

“Soy consiente de que los retos serán innumerables, porque una institución tan sólida como la Universidad Nacional necesita de una mano rigurosa y sumado a eso es de vital importancia tener mucho cuidado en su parte académica y administrativa, para una muy buena proyección hacía el futuro, en el que seamos útiles para el país como lo hemos venido siendo. Uno de esos retos es una mejor administración en el presupuesto, que debe ser invertido de forma racional y eficiente”.

¿Cómo invertir ese presupuesto?

“Inicialmente debemos conocer que el presupuesto de la Universidad Nacional proviene de muchas fuentes, entre ellos los recursos de la Nación, seguido por los recursos propios de la universidad que se consiguen por el desarrollo en la comunidad.

Soy consiente de que el presupuesto siempre es tema de debate, porque nunca alcanza. La educación merece lo máximo que se pueda dar y tenemos que hacer un esfuerzo gigante en la reconstitución de recursos a nivel internacional y así fortalecer todas nuestras funciones. Soy una fervorosa creyente de que hay que invertir mucho más en la investigación y la ciencia, y espero de corazón lograr eso”.

¿En sus retos está contemplado el programa ‘Ser Pilo Paga’?

“Claro que sí, porque el programa ha venido funcionando desde hace tres años y tiene la ventaja de que da un acceso a la educación superior a estudiantes del Sisbén, pero necesitamos que los recursos para este programa salgan de otra bolsa y no del dinero de la educación pública. En ese sentido, tengo muy presente que debemos idear estrategias para mejorar eso. La Nacional es una institución pública que abre sus puertas a todos los jóvenes sin mirar su condición económica y eso se seguirá manteniendo con mayores garantías”.

¿Cuáles son los principales problemas de la educación pública?

“Desde que viví mi experiencia internacional descubrí que nuestro problema más grande es que no hay conciencia sobre la relación con la ciencia, educación, tecnología y desarrollo de un país, cosas que entendieron ya las naciones desarrollados y nosotros no logramos entender que no podemos dar ese salto sin haber construido un sistema fuerte en educación. Por obligación tenemos que recuperar muchos recursos que sean un sistema para la inversión, por lo que esto tendría que ser mucho más alta y procurar que se aumente el porcentaje del PIB para la educación”.

¿Cuáles son los problemas que ha visto en la Universidad Nacional?

“Para nosotros los problemas básicamente son de crecimiento. Como crecemos más rápido que el presupuesto, entonces siempre nos falta. Tenemos que hacer una optimización para la consecución de recursos, porque la ley que nos da los recursos de la nación nos restringe porque solo nos aumenta el IPC. De nuestra parte seguiremos trabajando en conseguir recursos propios para gestionar aún más proyectos internacionales, algo que es fundamental”.

Estamos en un proceso de cambio de Gobierno, ¿qué espera del nuevo Presidente que llegue al poder?

“Somos una universidad, somos proyectos de nación y hay que trabajar con el Gobierno que llega, pero lo que tenemos que pedir es que aumente el recurso de la educación, para que el porcentaje del PIB en ciencia, tecnología y educación sea más alto que el que se esta invirtiendo hoy”.

¿Cuál es su mensaje?

“Hay que trabajar juntos para transformar el país”.