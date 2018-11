El Andén del Pacífico, la ruta por la que se pelean los grupos ilegales

EL COLOMBIANO ha recorrido durante una semana junto a la Defensoría del Pueblo los municipios del denominado Andén Pacífico y pudo constatar que en estos territorios impera la “ley del silencio” impuesta por los grupos ilegales.

En López de Micay, Puerto Merizalde, Timbiquí y Guapi los afectados por las acciones de los grupos armados prefieren guardar silencio frente a la problemática que viven.

“Acá tenemos muchos problemas. Corremos el riesgo de que estos grupos se quieran llevar a nuestros hijos al monte, como pasó conmigo y por eso los tuve que sacar a otra ciudad; además, a mí me amenazaron, si no me quedaba callado, me daban 15 días para irme, todo por defender mi territorio de extracciones ilegales de oro”, comenta uno de los líderes que pide reserva del nombre por seguridad.

El gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, expresó que el departamento que dirige “es un escenario de confrontación, de guerra, y las cifras hablan por sí solas”, e hizo énfasis en que los cultivos de hoja de coca aumentaron y hoy tienen 15.000 hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito.

“En Argelia y El Plateado hay corregimientos completos que viven del narcotráfico, pero lo hacen porque no tienen otras alternativas. Se debe atender a las comunidades de una manera integral para evitar que se presenten estas situaciones”, expresó el mandatario regional.

Negret, defensor del pueblo, hizo un llamado para que el Gobierno Nacional asista a estas regiones a escuchar a las comunidades y lleve soluciones que les permita encontrar una salida real a sus conflictos cotidianos.