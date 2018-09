El cabo que se batió a golpes con la vida

Pero como la fatalidad no avisa, y menos en un pueblo en el que la guerrilla y los paramilitares dejaron la marca indeleble de la guerra, la violencia le arrebató a su madre una mañana mientras el asistía a la escuela. Algo se rompió dentro de “Gokú”, y con lágrimas que se secaban con el viento prometió a su tía Nury Oquendo , quien lo cuidaría en adelante, que sería un buen muchacho.

Como queriendo aprisionar los recuerdos de los años en los que jugaba descalza por las calles de barro en su vereda Pavarandocito, Domny Mayo se aprieta las sienes y sentencia: “‘Gokú’ siempre se quedaba vigilando que no apareciera el dueño del palo de guayaba de leche. Cuando veía venir a don Pedro Blandón gritaba, y nos echábamos a correr como locos”.

“Una vez tuvimos una discusión y yo le dije: ‘vea Luis, usted no va a servir para nada’, y una vez se vino uniformado de la Armada y me dijo: ‘Ahora cómo ve’”, relata Argemiro.

Argemiro recuerda el amor de Luis por el campo. Se le pasaba el tiempo sembrando yuca y plátano, y se embelesaba con los animales hasta que el reloj lo acosaba para ir a la escuela. “Él me veía como su tutor, como un padre. Su tía-madre Nury le dio lo que estaba a su alcance, humildemente, porque tenía más hijos por mantener”, comenta.

Los primeros golpes de boxeo los dio Oquendo en las calles de Mutatá. Sin coliseo, los jóvenes del Hogar Juvenil Campesino entrenaban en los árboles de la carretera hasta que el entrenador Delcio Rovira los vio lanzar puños “a la loca” y decidió entrenarlos hasta que decidió irse a ejercitar los nuevos púgiles en Cartagena. Entonces llegó Álvaro Padilla, y con este nuevo instructor llegaron Arturo Montoya Palacios, Sotelo, Aníbal De la Hoz, Edward Peinado, “Jordan”, “Diablito”, “el More”, y otros boxeadores que compitieron juntos por 10 años y le llevaron seis campeonatos a ese municipio.

Cuenta Arturo que el temple de Luis Alfredo lo llevó a ser escogido para el boxeo, y esa disciplina lo volvió aún más recio, tanto, que si en una pelea le hinchaban un ojo en el primer round, él les decía: “tranquilo que en el próximo lo cojo yo”, y terminaba ganando el encuentro deportivo.

“Desde pequeño fue un campeón, daba fuerte; yo era más alto, pero nos enfrentamos en entrenamientos y le gustaba que le diéramos duro para saber cómo iba reaccionar. Fue campeón tres veces en infantil y una en juvenil. Siguió en mayores y al cumplir 18 años se fue al Ejército”, cuenta hoy Arturo sentado en la Casa de la Cultura donde enseña después de darles tantos golpes a la vida con sus manos negras, anchas y regordetas.

La juventud del cabo Luis Alfredo se le esfumó entre el boxeo y las clases. En la institución Educativa Mutatá, su profesor Luis Kennedy lo recuerda siempre dispuesto a dar lo mejor de sí en todas las asignaturas, pese a que las calificaciones de los grados 10 y 11 — adelantados en un año—, que reposan en un armario de madera y vidrio, muestran que en inglés y español, en química, en física, en matemáticas, informática, filosofía y ciencias sociales sus calificaciones fueron aceptables. Se graduó en el 2004 de bachiller según el Acta 11 del Consejo Académico del 1 de marzo del año 2010.

“Luis era un muchacho muy respetuoso y se la llevaba muy bien con todos. Después que terminó me dijo que se iba a presentar a la Marina y cuando venía de descanso siempre me buscaba. Yo le daba consejos que fuera muy responsable para no meterse en problemas y más en esa profesión tan dura”, comenta el maestro.

La última vez que se vieron Kennedy y Arturo con “Gokú”, este les dijo que cuando volviera se casaría, pero las balas de los hombres de “Guacho” segaron esa promesa.