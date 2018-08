El Consejo Nacional Electoral entrante hereda viejas cuentas

Alejandra Barrios

Directora Misión Electoral, MOE

La composición política ha generado el bloqueo del ente. No se sabe si sus decisiones son políticas o colegiadas. Lo más grave es que seguimos en un estado en el que no hay posibilidad de que ellos controlen los gastos de campaña. Habíamos pedido que fueran claros con eso, pero no les interesa, porque es un tema de política, y aunque la ley dice que ellos gobiernan las campañas, nunca no pasa así. Lo más grave es que a nadie le importa, porque nadie cree en la entidad.