El difícil camino de sanción a violadores

Esa ocasión el referendo se hundió en la Corte Constitucional por vicios de trámite, además por no recibir el apoyo de Álvaro Uribe Vélez como presidente en su momento.

Esta no es la primera vez que se presenta esta iniciativa. Una de las más recordadas fue en 2010 cuando la recolección de firmas y la propuesta fue liderada por la fallecida exsenadora del Partido Verde, Gilma Jiménez .

Ayer presidente Iván Duque afirmó que está a favor de la cadena perpetua en estos casos. Dijo que apoya la iniciativa del referendo, aunque no especificó qué papel tendría el Gobierno en esta nueva oportunidad para que la medida pase las diferentes instancias políticas y jurídicas.

El asesinato de una pequeña de 9 años en Fundación, Magdalena, no solo encendió las alarmas de las autoridades sino que revivió el debate de si los violadores y asesinos de niños merecen la pena de cadena perpetua.

Las consultas populares, plebiscitos, cabildos abiertos y referendos se crearon, a juicio de los constituyentes de 1991, para escuchar la voz del pueblo y darle la oportunidad a la ciudadanía de que participe y tome decisiones.

Sin embargo, a través de los años son muchas las iniciativas de este tipo que han sucumbido en algún punto del proceso. Consultas antitaurinas y la adopción de niños por parejas del mismo sexo son ejemplos que se quedaron en documentos y no llegaron a las urnas. Incluso el plebiscito para la paz y la reciente consulta anticorrupción no cumplieron el objetivo por el cual se presentaron, por negativa del electorado o por no pasar el umbral.

Johana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, se apersonó de la lucha de su madre y defiende hoy la figura del referendo en honor a las víctimas y a las casi 4 millones de firmas que dice han recogido en 2009 y 2017. “El Congreso no ha estado a la altura de lo que los niños de Colombia merecen. Estoy convencida de que a esto le faltaba voluntad política y hoy con el presidente Duque la tenemos. Lo que no quiero es que politicen la iniciativa y se caiga como en el pasado”, aseguró.