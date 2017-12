El extraño clima de este fin de año

Cuatro cosas están pasando con el clima de Colombia en este momento: hay coletazos de la segunda temporada de lluvias, el Ideam emitió una alerta por los altos niveles de radiación ultra violeta, en enero impactará el fenómeno de La Niña y, además, las autoridades de socorro están en alistamiento debido a que también llegará la primera temporada seca del año. Es decir, el clima estará “loco” los primeros meses de 2018.

Para Christian Euscátegui, jefe del Servicio de pronósticos y alertas del Ideam, esto se entiende debido a que Colombia es un país tropical y cuando se habla de tiempo seco, esta condición no se da plenamente. “Es importante comprender que no se puede hablar de temporadas completamente secas o de periodos de solo lluvias. Sabemos que este tema genera confusión, pero hemos tratado de dar la claridad de que, por ejemplo, vamos a hablar de La Niña –aumento de lluvias– en plena temporada de sequía”.

Indicó que en este momento el país está sometido a varios sistemas meteorológicos que llevan a que persista la condición seca. “Insisto, desde el Ideam estamos tratando de que la gente entienda que temporada seca no quiere decir que no llueve. Hemos dicho que su impacto se siente puntualmente en la región Caribe, en el resto del país no es tan seca. La gente entiende que sequía es que no llueve nada y entonces cuando caen aguaceros dicen que estamos equivocados con nuestros pronósticos”, manifestó.

Frente a la llegada de La Niña en enero indicó que el común de la gente asocia este fenómeno a tiempo predominantemente lluvioso, pero esto no es tan radical. “Todo mundo tiene en la memoria el fenómeno de 2010-2011 y por eso tienen la idea de que será igual. Sin embargo, esta Niña llegará justo en la primera temporada seca del año. En ese orden de ideas podríamos estar frente a un evento que generaría algunas precipitaciones de carácter atípico principalmente en la región Andina”, explicó.

El exdirector del Ideam, Ricardo Lozano ha explicado que el país se debe acostumbrar a que siempre hay algún tipo de alerta climática. En este caso, al experto le preocupa más el mes de marzo cuando se junten la primera temporada de lluvias con La Niña. “Tenemos que estar pendientes del clima todo el tiempo, no solo cuando se hacen anuncios. Se hace urgente que aprendamos más sobre este”. Explicó y agregó, en el mismo sentido que Euscátegui, que La Niña no se inhibirá ante la temporada seca.