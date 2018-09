“El Sena no tendrá más nóminas paralelas”: Carlos Mario Estrada

Vía whatsapp la ministra de Trabajo, Alicia Arango, le dijo al administrador antioqueño Carlos Mario Estrada, hasta el mes pasado director de Comfenalco Antioquia, que el presidente Iván Duque quería que estuviera al frente del Sena.

Casualmente, un día antes, había escuchado en radio otros apartes de las denuncias hechas por la exdirectora de esa institución, María Andrea Nieto, quien denunció corrupción al interior de la entidad.

Estrada pidió un par de días para pensarlo. Hizo consultas, habló con su familia y al final aceptó solo con una condición: que le dejaran nombrar su equipo primario, que le permitiera avanzar sobre lo construido y proyectar más esta entidad, que tiene un presupuesto de $3,39 billones, más que varios ministerios.

Lo daban como el candidato a la Alcaldía de Medellín del uribismo, ¿se cancela o aplaza ese sueño?

“Recibir el respaldo de diversos sectores empresariales, políticos y sociales para competir por esa alta dignidad es motivo de orgullo, sin embargo la invitación que me hicieron el presidente Duque y la ministra Arango recoge algunas de esas voces y su designación me permite dirigir los destinos del Sena para servirle a Medellín y a Colombia”.

¿Encontró indicios de corrupción en esa entidad durante el empalme, cuáles?

“He encontrado en el director actual, José Antonio Lizarazo, amplia información sobre el estado del Sena y sus problemas. Serán la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría a las que le ofrezco toda mi colaboración, las que dirán si hubo corrupción o no el pasado”.

¿Qué de lo que recibió no marcha y qué va bien?

“La falta de rigor en la planeación, la desarticulación entre las áreas, la definición y ejecución de un claro mapa cultural y norte estratégico, sumado a la obsolescencia tecnológica son temas que debemos abordar y solucionar prontamente. El Sena, con la capacidad de llegar a todo el territorio, es una entidad motivo de orgullo para los colombianos”.

¿Qué tipo de maquinaria encontró aún empacada?

“Algunos empresarios e instructores me han manifestado que en algunos centros de formación se encuentran equipos de alto costo, los cuales no se han podido usar por falta de adecuaciones mínimas. Los vamos a poner en funcionamiento y determinar por qué se presentan estas situaciones para subsanarlas de raíz”.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre una nómina paralela con fines electorales? ¿Cómo evitará esas conductas?

“Las investigaciones van en marcha, los organismos de control adelantan las pesquisas necesarias. En el futuro no habrá nómina paralela y los cargos existentes o que legalmente se creen serán provistos mediante los concursos que ordena la ley”.

¿Cómo blindará la entidad de la influencia política?

“El Sena no se puede aislar de la política, no solo porque es una institución de carácter público, sino porque tiene como función atender las demandas de la comunidad sobre las necesidades de aprendizaje de los trabajadores. Por eso, tendremos que relacionarnos con la política, con las empresas, con los sindicatos, con la ciudadanía en general. No habrá cuotas ni se entregaran contratos a dedo”.

¿Por qué el Sena es tan importante para el país?

“Es el vehículo para transformar el país. Es la entidad de formación más grande; capacita al año a más de 7 millones de colombianos en 117 centros de formación y 33 regionales, y para ello cuenta con un capital humano de 8.827 personas vinculadas a la planta y 30 mil profesionales por prestación de servicios”.

Según el ministro Carrasquilla, para el Presupuesto General de 2019 hay un faltante de $25 billones. ¿Cómo afecta eso al Sena?

“Al Sena, en el anteproyecto de Ley de presupuesto para la vigencia 2019, se le asigna un techo presupuestal de $3,5 billones, que frente al presupuesto proyectado por la entidad de $3,6 billones, representa una diferencia de $138 mil millones, lo que afectaría la cobertura de más de 133.108 cupos de tecnólogos y 400.000 cupos en formación complementaria. Estamos dialogando con el MinHacienda al respecto. Implementaremos una política de austeridad”.

¿Qué tareas le encomendó el presidente Iván Duque?

“Tres retos fundamentales que estarán en el Plan Nacional de Desarrollo. Primero, que el Sena sea el brazo operativo de la economía naranja; segundo, que de forma articulada con otros ministerios, acerquen al sector productivo a la cuarta revolución industrial; y tercero, que logremos incrementar la doble titulación para los bachilleres”.

¿Por qué el Sena parece desarticulado entre lo nacional y lo regional?

“El Sena no está desarticulado entre lo nacional y lo regional, sus líneas estratégicas y de acción corresponden a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El Sena se articula a las necesidades del sector empresarial en cada una de las regiones, empero, se debe avanzar más para lograr una formación pertinente y visionaria”.

¿Quiénes lo acompañarán en los cargos directivos?

“Algunas de las personas que llegan conmigo a la institución llevan trabajando a mi lado 10 años o más. Una mezcla entre lo técnico y lo social; la experiencia y la juventud.