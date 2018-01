A Horacio Serpa le sacaron la piedra y casi termina a los golpes

El senador y exdirector del Partido Liberal Colombiano, Horacio Serpa, casi termina a los golpes con un grupo de ciudadanos, que le reclamaba por las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“Me vuelven a gritar, vengo y nos damos en la jeta”, les dijo un iracundo Serpa, quien intentó devolverse a pelear contra los ciudadanos, luego de que le volvieron a recriminar, pero fue detenido por uno de sus acompañantes.

En un video publicado por ADN, en la red social Twitter, se ve ya a un Serpa más tranquilo, intentado explicar lo que sucedió con este grupo de ciudadanos. “Fui a entrar a la Gobernación y unos señores estaban reclamando por una causa que, seguramente será justa”, sostiene el político santandereano.

Además, agrega que lo vieron y empezaron a insultar, por lo que su reacción no fue otra que la evidenciada en el video.

“Les dije amablemente que no estoy en otra cosa que cumpliendo tranquilamente con una actividad. Di la espalda, siguieron insultándome, me devolví y les dije que si quieren que peleemos, pues peleemos, y siguieron insultándome, entonces me devolví”, explicó Serpa, resumiendo lo que sucedió y agregó que lamentaba que esto pasara, pues dice ser un persona muy calmada.