“El Tuso” Sierra reaparece en juicio de Óscar Suárez Mira

El exnarcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como ‘El Tuso’ reapareció este martes en los estrados judiciales, esta vez declarando en el marco del juicio que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el excongresista antioqueño Óscar Suárez Mira por enriquecimiento ilícito por nexos con paramilitares.

Vía teleconferencia desde los Estados Unidos Sierra Ramírez, quien fue excluido de Justicia y Paz por no hacer parte de las autodefensas, insistió en que sí integró esa organización ilegal.

“Siempre lo he manifestado, siempre lo he dicho desde mi desmovilización. Yo hice parte de una estructura financiera de un ala de la organización de autodefensa”, señaló.

Sierra Ramírez, quien quedó libre en 2013 en los Estados Unidos, dijo que su rol en la organización era “conseguir recursos para financiar y expandir la organización de autodefensas”.

“Yo siempre estuve bajo el ala de alias ‘Don Berna’. Yo cuando estaba sin problemas jurídicos siempre estuve en Medellín. Después del año 2002, siempre estuve en las zonas donde estuvo ‘Don Berna’ en Valencia, Córdoba”, señaló al negar que su actividad nunca tocó el departamento de Santander.

En la diligencia el ‘Tuso Sierra’ negó haber entregado dineros al excongresista Suárez Mira directamente o a través de terceros. “Jamás”, señaló ante las reiteradas preguntas de la defensa de Suárez Mira.

Igualmente, dijo que Daniel Mejía sí pedía dineros para campañas de manera general pero sin especificar a quiénes se les iba a entregar y si finalmente llegaron a su destino. “No tengo conocimiento de ninguna reunión entre las citadas personas (Mejía y Suárez)”, agregó.

Precisamente, el proceso en contra Suárez Mira inició por los testimonios de Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra; del exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; el paramilitar Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’; y David Hernández López, alias ‘Diego Rivera’, en el sentido de que Suárez Mira supuestamente habría recibido recursos para llegar al Congreso.

“En concreto, habría aceptado dineros provenientes del tráfico de estupefacientes de propiedad de Juan Carlos Sierra Ramírez, supuestamente entregados a través de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, y Daniel Alberto Mejía para financiar su participación en los comicios celebrados en 2002, en los cuáles fue elegido como representante a la Cámara”, dice la acusación.

Igualmente, el documento señala la existencia de una supuesta reunión en un hotel de Bucaramanga en la cual el exparamilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, le habría entregado una cuantiosa suma de dinero “como apoyo de las actividades proselitistas efectuadas en el año 2006 por razón de las cuales resultó electo senador de la República”.

En la audiencia de este martes igualmente declaró el excongresista Alfonso Riaño Castillo, condenado por ‘Parapolítica’ junto con Luis Alberto Gil y Óscar Josué Reyes, entre otros hechos, por el supuesto recibo de dinero en la reunión del Hotel.

Riaño Castillo aseguró que esa reunión no existió y que sería una falsedad armada por un testigo, al tiempo que aseguró que solo conoció a Suárez Mira cuando ya había sido electo al Congreso.

“En las argumentaciones que manifiesta Hernández, de una reunión en el hotel a la que yo asistí, dice que luego se fue a la gobernación... el 3 fue sábado y el sábado no atienden en la Gobernación. Todo eso está en el expediente. Yo vine a conocer a Óscar Suárez Mira en el Congreso”, aseguró.

Por su parte, Reyes le dijo a la Corte que él vivía en el hotel porque no tenía apartamento en Bucaramanga y que pudo demostrar que ese día no estaba en él. “No se de la reunión. No me consta. Esa reunión no existió para mi ni para el hotel”, dijo al negar conocer a Carlos Mario Aguilar o a Rodrigo Pérez, alias ‘Julián Bolívar’.

“A mi nadie de un sector desconocido me dio un peso. Mi campaña al senado nació mucho antes. Mi campaña fue austera. Y ese ‘cuentico’ de que nos dieron plata en un hotel es reforzado, traído de los cabellos y medio estúpido. Ese testigo les quedó mal arreglado. Eso no es cierto”, señaló con tono airado ante la Corte.