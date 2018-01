Lanzan frente común contra la financiación ilegítima de las campañas

La Misión de Observación Electoral (Moe), la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y Transparencia por Colombia, lanzaron la Alianza por la Responsabilidad Política Empresarial que busca que los gremios se comprometan a que la financiación de las campañas políticas se haga de manera transparente para evitar hechos de corrupción.

Según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, “financiar campañas contribuye a la competencia política activa y saludable, siempre y cuando se enmarquen en patrones éticos de responsabilidad social y política, de transparencia y de rendición de cuentas. Lo anterior toma particular importancia en la medida que el peso de las contribuciones privadas es cada vez más significativo”.

Y agregó que se le entregaron a los empresarios unos lineamientos para que conozcan quienes son sus socios en las campañas políticas “queremos que le pregunten a los candidatos quienes más apoyan las campañas porque es importante que lo conozcan, en últimas quien financia una campaña es un socio político muy importante para la democracia.

Según la directora de la MOE, Alejandra Barrios, en las campañas políticas el “70% de recursos son propios o se manejan a través de créditos familiares por lo que la única única manera de controlar la financiación es cuando empresarios serios y honestos financian las campañas por encima de la mesa. El hoyo negro que tenemos hoy para saber de dónde vienen las financiaciones es porque se entrega dinero debajo de la mesa y en efectivo por fuera del sistema financiero”.

Así mismo le solicitó a los candidatos no aceptar recursos en efectivo, “ni aquellos que vienen de dudosa procedencia, pedimos que no acepten recursos a los que no se le puede hacer trazabilidad, es momento de empezar un frente común entre empresarios y gremios para que la financiación se ponga sobre la mesa”.