Con polémica, se hundieron las curules de paz y la reforma a la JEP

Definitivamente el tiempo para que se tramiten las reformas constitucionales que creaban 16 circunscripciones especiales de paz y la que modificaba la composición de la JEP, se hundieron esta noche en la plenaria del Senado, al no tener el respaldo necesario.

La muerte de ambos proyectos se dio en medio de las recriminaciones de los amigos del proceso de paz, como del sector del gobierno (uribismo), que se opuso durante la administración Santos a la aprobación de dichos acuerdos que llevaron a la desmovilización de las Farc.

Los proyectos por tiempo en su trámite ya no podrán alcanzar a ser discutidos en la Cámara, esto porque entre cada corporación deben pasar quince días, es decir que a la Cámara estarían llegando la primera semana de diciembre y no podrían ser votados tanto en comisión como en plenaria.

Tras el hundimiento del proyecto, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, manifestó que “esas curules eran la posibilidad de que las víctimas tuvieran acceso a la Cámara de Representantes y por otro lado queda sin tiempo el acuerdo que se había hecho con buena parte de los partidos políticos sobre la JEP”.

Ese proyecto de la JEP fue el que lideró por más de dos semanas el expresidente y senador Álvaro Uribe, para que se creara una sala especial al interior de la Justicia Especial de Paz, pero que al final se pactó que fueran creadas 14 magistraturas más en su estructura, las cuales serían magistrados más de tendencia de derecha.

En opinión de la senadora Paola Holguín (Centro Democrático), las iniciativas ya no dan por tiempo, “la verdad que lo que le duele a uno es la intransigencia. ¿Estas 16 curules eran para las víctimas o los victimarios?, por qué no aceptaron ninguna propuesta, ninguna modificación”.

El ponente del proyecto de curules, senador Roy Barreras, responsabilizó del hundimiento del proyecto al gobierno Duque y los partidos que le acompañan. “Queda claro quien hundió las curules de las víctimas de nuevo y quien incumplió la palabra. Hemos dejado la constancia de 42 senadores, listos a votar las curules como el acuerdo de la JEP, el Centro Democrático prefirió sacrificar lo que para ellos es la seguridad jurídica de los militares, con tal de hundir las curules de las víctimas”.

De las Farc, el senador Carlos Antonio Lozada sostuvo que “por decisión del gobierno y del Centro Democrático se hunde las 16 circunscripciones de paz que son producto del acuerdo de La Habana. El estado colombiano y el gobierno del presidente Duque le están incumpliendo a Colombia y a las víctimas”.

También de la oposición, el senador Gustavo Petro expresó que “lo que tenemos es un esfuerzo de última hora del gobierno para desbaratar los acuerdos de paz que tuvieron una alta resistencia en el Congreso, al punto que los mismos acuerdos que habíamos hecho, incluyendo propuestas del uribismo para la JEP, también los destruyeron, es una soberbia ineficaz, porque tratando de hacer trizas los acuerdos no han logrado nada”.

Armando Benedetti, senador de la U, sostuvo que la “hundió la coalición de gobierno, al gobierno nunca le gustó este punto y este de los más fundamentales, se podría decir que el Estado ha cometido perfidia en el día de hoy”.

Finalmente, el presidente del Senado, Ernesto Macías, declaró que “los promotores de esta iniciativa no quisieron hacer un acuerdo... ya no le queda tiempo, sería la próxima semana, pero ya no se alcanza por los pasos que le faltan a estos dos proyectos, porque tienen que ir a la Cámara a sus dos debates”.