Trump anuncia más apoyo a la lucha contra el narcotráfico en Colombia

“Muchas naciones en el mundo están actuando, el nuevo presidente Duque, de Colombia, tenía como propuesta de campaña la lucha contra la droga; queremos trabajar con su nuevo Gobierno para erradicar la producción de coca en su país; todos debemos de colaborar para desmantelar y acabar con la adicción de la droga”.

Estas fueron algunas de las palabras del Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en la asamblea general de las Naciones Unidas, en un evento convocado por él y llamado “The Global Call to Action on the World Drug Problem”.

Allí aprovechó para presentar su política de drogas y explicó que los frentes de trabajo son la reducción de la demanda, acabar con el suministro, ampliar los tratamientos y reforzar la cooperación internacional “para salvar las vidas de personas en muchos países del mundo”.

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, afirmó que, al año, 31 millones de personas son atendidas por este flagelo, 450.000 personas mueren al año por sobre dosis y solo una de cada seis personas reciben tratamiento adecuado.

Por vía de su cuenta en Twitter, Duque le contestó al republicano.