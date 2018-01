Entrega del Pumarejo se atrasa un año, ¿por qué?

Esta semana cuando los ojos del país han estado puestos en el desplome del puente Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, justo se conoce que otra de las estructuras emblemáticas que se construye en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no se entregará en los tiempos que se esperaba.

Se trata del puente Pumarejo, el cual se empezó a construir en abril de 2015 y que estaba proyectado para entregarse en mayo de 2018 –tenía un plazo de ejecución de tres años– pues no se pondrá al servicio sino hasta el primer semestre de 2019. ¿La razón? Según explicó el Instituto Nacional de Vías, Invías, y la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional norte, ha habido dificultades en la construcción de los pilotes.

El Invías informó que actualmente la construcción del Pumarejo presenta un avance de 51,20 % en su obra física contra un 77,72 % de obra programada, es decir, tiene un atraso del 26,52 %.

“El contrato de obra no ha tenido ninguna prórroga. Esto significa que contractualmente termina el 18 de mayo de 2018, con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato el proyecto requiere de un plazo adicional”, explicó el instituto en un breve comunicado que le envió a este medio.

Adicionalmente, “el Invías realiza todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a lo estipulado en los documentos contractuales de obra. El atraso en la ejecución se debe a dificultades que se tuvieron en la construcción de los pilotes, esta actividad se encuentra finalizada en el momento, pero su atraso se ve reflejado en la ejecución actual”.

Carlos Rosado, director de la CCI Barranquilla, indicó que efectivamente el Pumarejo tiene este atraso y que las razones para que pase esto no son otras que la complejidad que significa construir sobre el agua, sobre el río Magdalena.

“Sin embargo, si vemos los acontecimiento recientes de las fallas que tuvo el puente sobre la vía Bogotá-Villavicencio, lo que sí podemos decir aquí en Barranquilla, certificado por la interventoría, es que lo que se ha ejecutado hasta el momento es de alta calidad y no se ha presentado ningún inconveniente técnico. Sabemos que vamos a paso lento, pero seguro, insisto, estamos contentos con la calidad, muy a pesar de que la obra tiene 10 meses de atraso”.

Agregó que no los afana, por ahora, el plazo final, “cuando nuestra principal preocupación es que no ha pasado absolutamente nada con la doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga, en la que tanto hemos insistido. Debido a que cuando el puente esté, se formará un embudo, ya que esta carretera no estará lista”.