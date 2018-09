Exiliados por la guerra, de la incertidumbre a la visibilización

Durante la última década, de Colombia salieron más de medio millón de personas huyendo del conflicto armado, según cifras de la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

Muchas de ellas tienen, como Gladys Ávila, una maleta imaginaria al pie de la puerta de su residencia en un país ajeno, esperando a que llegue el momento de desempacarla en Colombia.

Ella recuerda con claridad el 30 de agosto de 2006, cuando tuvo que salir de Bogotá para Suecia, lo que para cualquier persona sería el cumplimiento del sueño de vivir en el primer mundo, para ella era el destierro de su amado país. “Eso es algo que la gente en Colombia no entiende, que Europa no es tan bello si no llegas porque quieres sino porque te toca. El exilio es otra victimización, porque aunque es la garantía de la vida, es el destierro que duele física y psicológicamente”, dice Ávila.

Y es que como dice el informe “Exilio colombiano, huellas del conflicto armado más allá de las fronteras”, que lanzará hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica: “para la población colombiana, vivir en el exilio ha sido un verdadero desafío, el cual ha estado atravesado por duelos, recuerdos, rabia, pero, ante todo esperanza y voluntad para la reconstrucción de sus proyectos de vida”.