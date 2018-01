Uribe y González: la pelea entre los expresidentes

A lo que el exmandatario español respondió: “Solo quiero que quede claro que él también lo intentó (negociar con las Farc). Yo soy testigo de excepción, estuve en Cartagena, en una cárcel de máxima seguridad donde me pidieron que me reuniera con un líder de las Farc, el canciller de las Farc, para iniciar acercamientos con esa guerrilla. Entonces no me puede reprochar, la coherencia es exigible para todos”.

Después de estas declaraciones, Uribe arremetió contra Mujica.