Procuraduría formula pliego de cargos por presunta corrupción en el Sena

Tras un año de hacerse públicas las denuncias por presuntos hechos de corrupción en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se empiezan a ver las primeras acciones de los organismos de control.

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que formuló pliego de cargos contra el exsecretario general del Sena, Milton Núñez Paz, y contra la expresidenta de Servicios Postales Nacionales S.A. - 472, Adriana Barragán López, por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato por más de $18.000 millones, tal cual lo había denunciado la exdirectora de esta entidad, Maria Andrea Nieto.

El organismo de control reprochó al exsecretario general del Sena por participar en actividad contractual con presunto desconocimiento de los principios de transparencia y responsabilidad, al suscribir el contrato interadministrativo No. 977 de 2015 con la empresa 472, cuyo objeto era “contratar el servicio de organización de los archivos centrales y de gestión, elaboración y aplicación de las tablas de valoración documental, y la realización de digitalización certificada de las fichas acumulativas de Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – por valor de $18.701.303.066”.

Según el comunicado de la Procuraduría, “al parecer el contratista no acreditó los requisitos de capacidad logística, operativa y de experiencia establecidos en el Acuerdo 08 de 2014 del Archivo General de la Nación, lo que conllevó a que las actividades contempladas en la ejecución del negocio jurídico fueran subcontratadas”.

Lea aquí la entrevista publicada en noviembre de 2017: “Sena tiene un riesgo de pérdida de $18 mil millones”

En este caso, hay que recordar que Nieto, desde octubre del año pasado, empezó a hacer públicas estas denuncias, lo que acarreró su despido de la entidad, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, quien siempre desvirtuó las denuncias que, de acuerdo con lo expuesto por Nieto en ese momento, también involucraban al entonces secretario General de Presidencia, Alfonso Prada. Sin embargo, Prada, quien también fue director del Sena, no es mencionado por la Procuraduría.

Sobre el pliego de cargos anunciado por la Procuraduría, Nieto, en diálogo con EL COLOMBIANO, señaló estar tranquilla. “Me alegra mucho, tarde, pero llegó. Se empieza a conocer que las denuncias tenían soportes, no como lo dijo el expresidente Santos, quien incluso descalificó mi hoja de vida y experiencia”.

En cuanto al caso de la expresidenta de 472, la Procuraduría la cuestionó por suscribir con el Sena el mismo contrato, cuando al parecer la entidad que representaba no contaba con la capacidad operativa y logística para desarrollar la totalidad de las actividades que comprendían el objeto contractual, teniendo que subcontratar con las sociedades ADA S.A. y Terraferme S.A.S.

“Las presuntas irregularidades que se investigan tienen relación con la subcontratación de la mayoría de actividades que debía realizar la empresa 472 para cumplir con sus obligaciones. Esta situación se reflejó en el informe de inspección, control y vigilancia que realizó el Archivo General de la Nación a la ejecución del contrato interadministrativo”, dice la Procuraduría.

Finalmente, el organismo de control calificó “de manera provisional”, las presuntas faltas como gravísima, a título culpa gravísima para Núñez Paz, y culpa grave para Barragán López.

Nieto, también manifestó que la han matoneado por sus denuncias. “Me han presionado, tratado de loca, me han dicho que me calle y lo que dijo el mismísimo –expresidente– Santos, asegurando que me había quedado grande la entidad”.