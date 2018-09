Fracasó la conciliación entre Iván Cepeda y Álvaro Hernán Prada en la Corte

En la Corte Suprema de Justicia fracasó este martes la audiencia de conciliación entre el senador Iván Cepeda y el representante Álvaro Hernán Prada, quien es acusado de injuria y calumnia por sus afirmaciones hechas en redes sociales, además de los dicho en una columna de opinión publicada en un medio del Huila.

“No hemos logrado ningún tipo de conciliación. Hemos dejado muy clara la posición nuestra. En primer lugar, si se quisiera una conciliación el representante Prada deberá retractarse de tres afirmaciones que hace: Que yo habría pertenecido a una organización ilegal, que yo estaría liderando un proceso de falsos testigos y que la Corte Suprema de Justicia estaría infiltrada por la izquierda y en tratos económicos para vender sus sentencias”, dijo Cepeda.

Por su parte, el congresista Prada se ratificó en sus afirmaciones y aseguró que puede demostrar que no hay dicho nada por fuera de la ley.

“No hubo ánimo conciliatorio. De parte nuestra no hay absolutamente nada distinto que decir diferente a lo manifestado. El senador Cepeda ha tratado de hacer de esta denuncia un hecho mediático para afectar otro proceso en el cual está él participando activamente y hemos puesto en conocimiento de la Corte nuestros argumentos y por qué no conciliamos. El trámite del proceso para demostrar mi inocencia, no he dicho ni he hecho nada por fuera de la ley”, señaló Prada.

El caso que dice el congresista del Centro Democrático que se quiere influenciar es el proceso por fraude procesal y soborno que hay en su contra él y contra el senador Álvaro Uribe Vélez, señalados de presuntamente haber tratado de manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en el caso contra Santiago Uribe Vélez por aparentes relaciones con grupos armados ilegales.

La próxima audiencia de los congresistas en la Corte Suprema quedó programada para el próximo 27 de septiembre.