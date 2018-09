No tenemos el control sobre “Guacho”: general Mejía

El comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, desde el corregimiento las Mercedes en el municipio de Roberto Payán (Nariño), anunció que continúan con la búsqueda de Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”.

Si bien el pasado sábado, momento en que se registraron los operativos contra “Guacho”, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que este criminal resultó gravemente herido, el general Mejía aseguró que no podían confirmar tal situación.

“Yo no puedo confirmar ni desvirtuar, lo que sí es claro es que no tenemos el objetivo principal bajo nuestro control, únicamente hasta que tengamos su cuerpo o lo capturemos podemos decir la verdad, por ahora no podemos especular”, dijo el oficial.

Las declaraciones las entregó el comandante de las Fuerzas Militares una vez verificó la operación que está en curso para dar con el paradero de ‘Guacho’, por lo que aseguró que harán cierres terrestres y marítimos para cercar su movilidad.

“Guacho”, quien es uno de los hombres más buscados y quien comanda al frente Oliver Sinisterra sostuvo fuertes enfrentamientos con la Fuerza Pública durante la madrugada de este sábado en los que según las autoridades fue impactado en dos ocasiones por la espalda.