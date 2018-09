Decir ‘fracking’ responsable es como decir violación responsable: gobernador de Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien ha sido férreo defensor de la naturaleza y que adelanta una campaña contra la implementación del fracking -técnica para fraccionar roca y extraer hidrocarburos- en Colombia manifestó que “decir ‘fracking responsable’ es como decirle a una mujer que la van a violar responsablemente”.

La afirmación surgió en una entrevista publicada por el diario El Espectador, en el que Amaya sostiene que si esto llega a suceder en el país, representará una afectación directa en el agua de los colombianos.

El mensaje del gobernador está relacionado con las declaraciones de la ministras de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien a mediados de agosto había manifestado que tenía que convencer al presidente Iván Duque “sobre el fracking responsable” en Colombia, pues a su juicio, con esta técnica se podrían aumentar en 19 años las reservas de gas natural y en ocho las de petróleo.

En diferentes espacios el gobernador ha sido crítico de esta posibilidad y ha planteado que “no aceptamos que el gobierno desde cómodos sillones el destino de los campesinos”, criticando la falta de contacto con las comunidades a la hora de tomar decisiones, sobre todo de tipo ambiental.

El funcionario también que “razones nos sobran para defender el agua” y que en Boyacá, ni en ningún rincón de Colombia, este recurso vital se negocia. “Creemos en que es posible un desarrollo equilibrado. Y como hoy, haremos lo que nos toque, y reiteramos: Boyacá dice no al fracking”, publicó en su cuenta de Twitter esta semana.

No obstante, este no es el único funcionario que se ha quejado sobre esta posibilidad. La semana pasada, el contralor General, Edgardo Maya Villazón, manifestó que “el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones del fracking”.