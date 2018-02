Llegada de Venezolanos es masiva, advierten gobernadores

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, al término de una reunión entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, parte del equipo de Gobierno y los gobernadores de Arauca, Guainía, La Guajira, además de alcaldes de las zonas fronterizas con Venezuela, dijo que las cifras de la Cancillería que afirman que la llegada de venezolanos a Colombia no es masiva, no concuerdan con las cuentas de los gobernantes.

“Hay una situación de cifras que no concuerdan. Nosotros hemos sido claros frente al trabajo que se ha hecho y sabemos que los números no dan, no cuadran. Y frente a esto lo que hemos dicho es que la situación es más grave de lo que se piensa”, afirmó el gobernador.

Turbay aseguró que lo que más les angustia a los gobernantes y a las autoridades locales es que hay normalización y control frente a la llegada de venezolanos al país porque eso les permitiría tomar medidas. “Hemos dado nuestros puntos de opinión frente a posibilidad de los centros de atención humanitaria y en lo personal pensó que no es conveniente”, dijo el gobernante.

Manifestó Turbay que lo más importante es que las personas que están ingresando al país puedan ser identificadas. “Para eso le hemos pedido que la legalización sea el primer acto de Gobierno frente a la crisis”.

Según el gobernador lo que hasta ahora se ha planteado con el Gobierno es que en zonas de frontera como Norte de Santander, Arauca y Guajira puedan tener centros de pasos donde se puedan atender ancianos, niños y mujeres embarazadas, como el que se inauguró este fin de semana en Norte de Santander.

Por otro lado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera negó que los venezolanos estén llegando al país para influenciar las elecciones a Congreso y Presidencia, como se ha rumorado. En ese sentido, Rivera precisó que esas versiones hacen parte de una estrategia de desinformación que busca interferir en la opinión pública.

“Es totalmente falso. No hay ninguna campaña de esa naturaleza y queremos hacerle una invitación a la ciudadanía para que hagamos una campaña contra las noticias falsas que lo único que quieren hacer es confundir a la opinión pública”, dijo el ministro.