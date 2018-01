Gobierno delimita siete nuevos páramos de Colombia

Los nuevos ecosistemas que quedaron protegidos por una línea de delimitación que impide cualquier actividad que los explote son los páramos de Doña Juana–Chimayoy (Cauca, Nariño y Putumayo), Juanaca/Puracé/Coconucos y Sotará (Cauca y Huila), del Nevado del Huila–Moras, Perijá (Cesar), Almorzadero (Santander y Norte de Santander) y Citará (Antioquia, Chocó y Risaralda).

Con estos son ya 30 páramos que gozan con esta protección gubernamental de 37 que tiene el país.

Vale recordar que la meta del actual gobierno es lograr delimitar los 37 páramos antes de terminar su periodo, a mitad de año.

Sin embargo, toda esta política se ha visto seriamente cuestionada por lo ocurrido con el primero de los páramos delimitados, que es Santurbán, en donde la delimitación la tumbó la Corte Constitucional, tras considerar que no se escucharon a todos los actores involucrados.

De tal forma que para cumplir su meta, el Gobierno deberá corregir lo hecho en el primer páramo que delimitó y volver a presentar la línea de protección antes de noviembre.

De los nuevos ecosistemas, el de mayor tamaño es el páramo del Almorzadero, que tiene casi 160 mil hectáreas.

En sumatoria, el total de la política de delimitación ha protegido tres millones de hectáreas.

“Para que todos los páramos estén delimitados y por consecuencia ahí no se podrá hacer –y eso es lo que significa delimitarlos– no se podrá hacer minería, no podrá dedicarse esos páramos a la agricultura, lo único que podrán hacer quienes allí habitan es hacer proteger los páramos para siempre, perpetuidad”, sostuvo el presidente Juan Manuel Santos.