Granada podría quedarse sin memoria del conflicto

En el salón del Nunca Más, en Granada, los habitantes de este municipio del oriente antioqueño guardan parte de esa historia que les arrebató a seres queridos y les hizo doler el alma. Lo volvieron un santuario para gritarles a los violentos que no quieren más hostilidades. Es un pequeño salón que alberga en sus cuatro paredes de tapia, las fotografías de los que perecieron entre las balas de los grupos armados, los diarios de las víctimas, los restos del carrobomba que estalló en el parque principal en el año 2000, todos vestigios de cuando la guerra hizo nido entre sus montañas.

Esa memoria que honran los granadinos con la fe ciega del creyente, hoy se cae a pedazos. Al salón del Nunca Más, ubicado en un sótano al lado de la iglesia donde el 6 de diciembre del año 2000 un bombazo de las Farc destruyó medio pueblo, el agua le ha hecho estragos, cae a chorros por las paredes y ha destruido el techo y se ha comido las tapias.

Además, muchas veces después de los torrenciales, las guías y voluntarias han tenido que recoger entre el salón inundado las hojas y las bitácoras con la tinta regada por la lluvia que se cuela por las tejas de barro. Dice Gloria Ramírez, una de las granadinas fundadora de este espacio de memoria, que se perdieron bitácoras, se dañaron fotos y unas pantallas táctiles conseguidas con mucho esfuerzo.

“No hay dinero para hacerle mantenimiento, no hay plata para pintarlo. Además, no se ha vuelto a abrir de lunes a viernes porque la gente que colaboraba se retiró o la ayuda la presta muy esporádicamente porque no hay recursos económicos y ellos tienen que rebuscarse la vida y el trabajo en el salón es gratis”, dice.

El salón del Nunca Más, explica esta líder, tiene un comodato con el espacio que le brinda la administración municipal, la cual también les colabora con la energía, “y estamos muy agradecidos con toda esa ayuda, pero necesitamos, para solucionar la actual problemática, entre seis y ocho millones de pesos que costarían los arreglos”.

La idea de cerrar el salón le arruga el corazón a Gloria. Piensa que esto no debe pasar, y ella y el equipo de trabajo creen que incluso si les toca hacer bingos, empanadas o rifas, lo harán para no dejar perder la memoria del municipio.