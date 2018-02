Cerrada cuenta de Héctor Abad en Twitter tras pelea con Petro

El escritor Héctor Abad Faciolince ya no tiene cuenta de Twitter luego de enfrascarse este domingo en una fuerte pelea con el candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al que calificó de “tramposo” por supuestamente cambiar las actas del Polo Democrático.

Héctor Abad le contestó para zanjar la discusión pero Petro volvió a pedirle una explicación. “Siempre he dicho que usted fue un valiente senador. Lo he escrito, está en Semana. Y sus denuncias contra el paramilitarismo fueron valerosas. Eso no lo hace un buen gobernante ni le quita nada a su populismo”, le dijo Faciolince a lo que Petro contestó: