Indígenas denuncian la muerte de 12 niños

Es de anotar que no es la primera vez que se denuncia una muerte múltiple de niños. En febrero de 2016, el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato denunció la muerte de 34 menores de edad por posible contaminación con mercurio en los ríos de Chocó.

Un drama están viviendo las comunidades indígenas que hacen parte del Pueblo Wounaan de Chocó, al denunciar que durante el mes de agosto se murieron 12 niños menores de cinco años de su comunidad. El más reciente deceso ocurrió el fin de semana. La Gobernación de Chocó informó que se encuentra en proceso de revisión de la situación y no confirmó ni descartó estas muertes.

De acuerdo con un comunicado del Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia, estos hechos han ocurrido en tres municipios del departamento: siete pequeños fallecieron en las comunidades de Unión-San Cristóbal en Istmina; tres niños más murieron en el municipio de Litoral del San Juan en la comunidad de Taparalito y en Riosucio, en la comunidad de Marcial, murieron 2 niñas.

“En el transcurso de la semana pasada las comunidades del municipio de Istmina reportaron tener muchos niños enfermos con síntomas de vómito y diarrea. Ante estas circunstancias denunciamos la falta de una atención oportuna en salud por parte de las EPS. Empresas indolentes que pareciera no les importa la vida de sus usuarios, por lo que a la fecha no han realizado una sola brigada de salud con las que se hubieran prevenido estas muertes. En estos momentos tenemos 37 pacientes de gravedad en nuestras comunidades”, dice el comunicado.

Aseguran, además, que la organización viene denunciando esta situación ante la Secretaría de Salud Departamental y las EPS de la región y, hasta ahora, no han tenido respuesta. “Le exigimos al Ministro de Salud y a la Gobernación mayor vigilancia a las EPS para que nos cumplan con su obligación de la atención en salud. Se requiere programar a la mayor brevedad una brigada de salud en las comunidades afectadas por la virosis”.

Lino Membora, consejero mayor de la comunidad, indicó que están solicitando desde la semana pasada la mediación del Gobierno Nacional. “Se están muriendo nuestros niños. El caso más reciente fue hoy (ayer) de una niña de once meses quien falleció en el hospital de Istmina. El fin de semana llevamos al hospital 33 niños, de los cuales 5 fueron remitidos a Quibdó. Hay muchos pacientes indígenas que no tienen carné de seguridad social y, por lo tanto, no son atendidos y los devuelven a sus casas. El llamado es para que el Gobierno nos ayude”.