“Intervención forzosa” a Medimás solicitan organismos de control

Esta decisión se da luego de hacer una interventoría a esta EPS en la que identificaron que no ha solucionado los problemas con los que empezó su operación en agosto del año pasado, las quejas por la prestación de servicios siguen al alza y los usuarios insisten en que las dificultades para acceder a un medicamento o un tratamiento con un especialista siguen siendo un suplicio. Solo en cifras reportadas por la Supersalud, entre enero y abril de este año, los usuarios elevaron 167.485 peticiones, quejas y reclamos de los usuarios contra esta EPS.

Pero el problema de Medimás no es nuevo y desde el inicio de su operación sufrió altas y bajas en su desempeño.

El procurador, Fernando Carrillo y el contralor, Edgardo Maya , indican que buscan “garantizar los derechos fundamentales de los usuarios, por el respeto al ordenamiento jurídico y por la protección a los recursos de la salud, Procuraduría y Contraloría no permitirán que esta EPS juegue con la salud de los colombianos”.

Para el coordinador del Centro de Derecho Médico, José Norman Salazar , esta figura se aplica cuando las estrategias de vigilancia que haya realizado la Superintendencia no han surtido los efectos esperados y queden en evidencia las falencias de la EPS que, por más que reciba sugerencias y llamados, no los resuelve.

Ahora bien, ambas entidades le dan un plazo perentorio de seis meses a la Superintendencia para que realice la intervención forzosa, “con el fin de que en ese término se cumpla definitivamente con las condiciones, obligaciones y deberes que la EPS debe acreditar”.

Como último llamado, los representantes de ambos organismos de control dejaron claro que “si Medimás no cumple, pedimos que se ordene la revocatoria de su habilitación” y ahí llega la sombra de lo que ocurrió con Saludcoop, como lo plantea Salazar, quien destaca que “si no logran sacar adelante la EPS podría llegar de nuevo a una liquidación, dado que no hay garantías en cuanto a oportunidad y atención de los pacientes”.

Medimás es el resultado de la liquidación de Saludcoop (2014), que posteriormente pasó a ser Cafesalud, pero que el año pasado fue comprada por Medimás, luego de que tampoco cumplieran con los servicios de los usuarios.