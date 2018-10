Irrisoria reparación de Farc a víctimas

De acuerdo con la SAE, lo recibido equivale a $200 millones, representados especialmente en equipos de comunicación, radios y navegadores. También se acopiaron elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares, como material de intendencia y miras telescópicas, pero estas no pueden comercializarse.

Bajo el concepto de infraestructura, y con la anotación de “verificado”, la SAE reporta $1.210 millones. Pero la entidad hace una salvedad: no puede volver plata el valor estimado ni puede recibir esos bienes. Como quien dice, solo se trata de un asiento contable, por llamarlo así.

Dentro de la economía de guerra de las Farc este concepto tiene contemplado un valor de $4.484 millones. La SAE no dio mayores detalles sobre este ítem, pero sí declaró por el mismo $499 millones. Aquí vuelve y juega su salvedad: esas inversiones de las que habla la Farc no pueden ser monetizadas ni mucho menos las puede recibir la Sociedad de Activos Especiales, por no ser comercializables.

En todo caso, la diferencia entre lo prometido y lo entregado, supera los $3.985 millones.