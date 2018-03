Pretelt se defiende ante pedido de condena de la Procuraduría

En el segundo día de audiencia de alegatos de conclusión contra el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, procesado por presuntamente pedir 500 millones de pesos para fallar una tutela en favor de Fidupetrol, el togado se defendió ante los señalamientos que realizó la Procuraduría General de la Nación.

Este ente le solicitó a la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrolla la diligencia, la condena para el procesado basado en el testimonio de Víctor Pacheco.

“Es infame que usted diga que yo tengo una amistad íntima con el doctor Víctor Pacheco, aquí he reconocido la amistad y he manifestado en dos o tres ocasiones que me ví, y donde me ví, nunca he dicho una mentira desde que fui indagado por la Comisión de Acusaciones. Cómo va a decir que el señor Víctor Pacheco era invitado a los eventos desarrollados por la Corte Constitucional cuando no pude siquiera organizar mi encuentro constitucional”, dijo el exmagistrado.

Por último, el exmagistrado aseguró que traerá a colación todo lo que sean necesario para probar su inocencia.