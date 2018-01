Piden investigar a funcionarios que ordenaron libertad de “Lobo Feroz”

Ante el Consejo Seccional de la Judicatura, en el Atlántico, una persona natural pidió investigar, por presunta responsabilidad disciplinaria, a los jueces y fiscales que otorgaron la libertad de Juan Carlos Sánchez Latorre, conocido como “Lobo Feroz”, por vencimiento de términos.

Este individuo estaba siendo procesado por abusos sexuales contra niños y niñas y estuvo privado de la libertad entre el 15 de marzo de 2008 y el 12 de noviembre del mismo año. Su libertad fue ordenada por el juzgado séptimo Penal Municipal de Barranquilla.

La demandante considera que esta decisión “generó gran daño y desprotección a la sociedad en general y en especial a los niños y niñas que fueron abusados por el liberado (...) al punto de alcanzar a violar a más de 500 niños y niñas, entre ellos una bebé de 14 meses”.

Los hechos

En diciembre del año pasado, Sánchez, quien ahora tiene 37 años, fue detenido en Venezuela, tras la orden de captura expedida por las autoridades colombianas el 30 de enero del año pasado.

Sánchez permanece en una cárcel de Caracas y está sindicado “de más de 274 abusos a niños, niñas y adolescentes”, dijo el general Jorge Vargas, jefe de la Policía de investigación criminal (Dijín).

El alto oficial agregó que, en el desarrollo de la investigación, se han encontrado “múltiples cuentas de correo relacionadas con abusos de menores”.

“Lobo Feroz” es acusado de vender en Internet videos en los que él mismo aparece abusando de niños y de compartir 1.450 fotografías de pornografía infantil. Había sido detenido en 2005 por abuso sexual y en 2008 por mantener relaciones con un menor de 14 años.

La investigación contra el pederasta comenzó en 2005, cuando se registraron 50 violaciones de niños a los que presuntamente encontró en salas de juego y engañó para llevar a su casa y hoteles.

El acusado grababa las agresiones sexuales para después vender los videos en Internet por más de 100 dólares, según la investigación.

Las autoridades mexicanas detuvieron en 2011 a Héctor Faria, alias Anthony, que vendía en el país la pornografía infantil suministrada por el colombiano.

Pedido en extradición

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, lamentó el miércoles, desde Barranquilla, todo el tiempo que ha tomado el proceso en contra de Sánchez Latorre:

“El sentido de responsabilidad social en estos casos se degrada y, si no hay testigos, no hay condenas. No avanzan los casos. Desde 2016, hemos pedido a la Policía Judicial apoyo para la reconducción de los testigos para obligarlos a que asistan a las diligencias”.

En cuanto a su extradición, Martínez dijo que se había solicitado al gobierno de Venezuela, “en el marco del convenio Bolivariano de Extradición, la extradición de este sujeto. Este trámite ya fue solicitado”.