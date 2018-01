Juez niega libertad a exdirectivo de Estraval

En la tarde de este viernes, la Juez 34 con función de Control de Garantías negó la libertad a César Fernando Mondragón, exdirectivo de la firma de libranzas Estrategias en Valores S.A. (Estraval), quien habría defraudado a inversionistas en más de 600.000 millones de pesos.

La audiencia que se realizó en el Complejo Judicial de Paloquemao tuvo ocasión a la solicitud de la defensa de Mondragón, quien en su momento solicitó a los estrados la libertad como un principio de favoravilidad. Sin embargo, la juez no accedió a dicha pretensión.

“El señor César Mondragón se encuentra privado de la libertad desde el 15 de mayo del 2017 y no desde el 24 de mayo, cuando se presentó la acusación”, dijo la Juez.

Y añadió: “evidentemente nos encontramos en un término inferior al límite temporal señalado en gracia del plazo razonable, es decir que no hay derecho a la libertad, la aplicación favorable como lo pide la defensa no es a través de la interpretación como lo ha planteado la defensa. Por tales motivos esta funcionaria no accede a ordenar la libertad por vencimiento de términos invocada por la defensa”.

Mondragón es investigado por la Fiscalía General por un desfalco superior a los 600.000 millones de pesos.

Por estos hechos, el 24 de enero del año 2017 la Fiscalía imputó cargos a César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán, José Iván Castiblanco Fúquene; a la representante legal de la firma, Rosalba Fonseca Melo; la gerente comercial de la empresa, Ángela Marina Daza Saavedra; el gerente operativo, Fernando Joya Rodríguez; y el director y representante legal de Tecfinsa, compañía del grupo Estraval, Pedro Harold Carvajal.

Los cargos endilgados y por los que se declararon inocentes fue concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Al transcurrir las diligencias, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para las siete personas, sin embargo, el juez 26 con función de control de garantías impuso la detención domiciliaria a la gerente comercial de la empresa, Ángela Marina Daza Saavedra; el gerente operativo, Fernando Joya Rodríguez; y el director y representante legal de Tecfinsa, compañía del grupo Estraval, Pedro Harold Carvajal.

Mientras que César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán, José Iván Castiblanco Fúquene y la representante legal de la firma, Rosalba Fonseca Melo, fueron cobijados con medida en centro carcelario.

Una vez enviados a la cárcel, el ente acusador llamó a juicio a los siete ejecutivos y en medio de la diligencia se conoció que los detenidos habrían desfalcado al menos a 4.500 clientes de dicha firma.