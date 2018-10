Arrancó juicio contra Guacho en Ecuador por terrorismo

Esta semana en las instalaciones de la Unidad Penal de La Esmeralda, en Ecuador, se inició el juicio en contra de Wálter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, en el marco del proceso por delincuencia organizada.

Este delito, conforme a la jurisprudencia del vecino país, enmarca acciones relacionadas con el terrorismo.

Alias Guacho es ecuatoriano y fue líder de la disidencia de las Farc. Pasó de ser comerciante a uno de los jefes más sanguinarios de ese grupo guerrillero en la frontera entre Colombia y Ecuador.

A Walter Patricio Arizala Vernaza (Guacho) lo responsabilizan del secuestro y muerte de periodistas ecuatorianos, una pareja del vecino país y una masacre de una unidad del CTI de la Fiscalía en la vía que comunica a Pasto con Tumaco en Nariño.

La justicia ecuatoriana busca que Guacho responda por la explosión del carro bomba en la sede policial de San Lorenzo, el atentado al retén naval de Borbón, el ataque a un tanquero de las Fuerzas Armadas y la explosión que acabó con la vida de cuatro infantes de Marina.

El carro bomba estalló en la madrugada del 27 de enero de este año ocasionándoles heridas a 23 personas, en su mayoría policías. El atentado contra el retén naval tuvo lugar el 18 de marzo y ocho días después ocurrió el ataque al tanquero en zona rural de Matajes.

El proceso por la muerte de Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que hacían parte del diario El Comercio, aún no tiene diligencias ante los estrados ecuatorianos.

Junto con ‘Guacho’ también son judicializadas varias personas, de acuerdo a lo expuesto por el fiscal del caso Wilson Toainga. En el proceso también figuran Jairo Javier Angulo Quintero, Wilmer Henry Arroyo Mina, Aris Caicedo Gutiérrez, Jhon Jairo Caicedo Olaya, Antonio Estuardo Caicedo Quintero, Miguel Arcadio Cantincú Caicedo, Jimmy José Chillambo Klinger, Robinson Cortez Montaño, Patrocinio Cortez Preciado, James Cuajiboy Arce, Emerson Guanga Klinger, Rubén Darío Jaramillo Arizala, Carlos Arturo Landazuri Cortez, Rojeres Mina Chillambo, Fredis Daniel Montaño Quintero, Daniel Murillo Quintero, José Enrique Perea Caicedo, Geovanny Pérez Villamarín, Wilber Antonio Quiñones Castillo, Rito Reasco Ruiz, Devora Ruiz Segura, Lino Julián Ruiz Segura, Darwin Segundo Segura Arroyo, Tomás Solís Valencia, Aida Piedad Totoy Iza y Wainer Valencia Malaba.

La audiencia preparatoria de juicio se había convocado para el pasado 20 de septiembre a las 10:00 a.m., no obstante, la diligencia fue cancelada porque 13 de los procesados no tenían defensor de oficio. Al igual que las leyes colombianas, en Ecuador cuando una persona es procesada como reo ausente, el Estado debe asignarle un defensor de oficio para que lo represente ante el estrado.

Para ese día solo asistieron dos defensores públicos, los abogados Basilio Proaño Arteaga y Carlos Luis Quiñónez Quiñónez, conforme reza en el acta suscrita ese día. Ambos alegaron ante el juez Óscar Corozo Cortez que no podían hacerse cargo de todas las defensas y, por consiguiente, solicitaban una nueva cita para continuar con la audiencia preparatoria del juicio.

“Con esos antecedentes, se vuelve a convocar a los sujetos procesales para el día 5 de octubre de 2018, a las 10H00, para que se lleve a efecto la Audiencia Oral Pública Preparatoria de Juicio (sic)”, precisa uno de los apartes de la decisión.

Sin embargo ese día también fue aplazada y se reprogramó para el lunes 15 de octubre. En el reparto de defensores públicos, le correspondió al abogado Carlos Luis Quiñónez Quiñónez asumir la defensa del máximo cabecilla del frente Óliver Sinisterra.

Antes de la diligencia del 20 de septiembre, la Unidad Judicial que lleva el proceso expidió una boleta de captura en contra de alias Guacho, pese a que desde mayo pasado tiene una circular roja de la Interpol.

En la orden de detención también cobijaba a los colombianos Aris Caicedo Gutiérrez, Tomás Solís Valencia, Wílber Antonio Quiñónez Castillo y Emerson Guanga Klinger. Llama la atención que la justicia ecuatoriana cuenta con la identificación de todos los detenidos, salvo de la de Guacho. De él solo consignan que nació el 9 de noviembre de 1989. Con eso se demuestra que el sujeto aún continúa siendo un enigma para las autoridades.